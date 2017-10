Calidad de Vida recibió a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social

La Comisión de Calidad de Vida y Salud Púbica del Concejo Deliberante, presidida por el concejal y candidato a renovar su banca por Unidad Ciudadana, Marcos Gutiérrez, recibió a la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Patricia Leniz, quien acudió con el subsecretario Guillermo Schutrumpf y funcionarios de diferentes áreas.

Durante la reunión, los ediles le dieron tratamiento a diversos expedientes relacionados con las personas en situación de calle que habitan en Mar del Plata y Batán y sobre el funcionamiento de los Paradores que los albergan diariamente.

“Sobre estos temas, nos hemos cansado de escuchar a la antigua secretaria Vilma Baragiola quien prometió la implementación de programas que nunca se ejecutaron y, con el cambio de funcionarios, el panorama sigue siendo el mismo”, aseguró el concejal Gutiérrez resaltando que el presente que vive General Pueyrredon en este sentido es “delicado” y que “se necesita urgente de la presencia de un Estado que se comprometa con hechos y no con palabras”.

Con el avance del análisis de los proyectos, el edil kirchnerista hizo hincapié en la importancia de la ejecución de políticas públicas que apunten a contrarrestar los índices de personas que viven en situación de calle. “La Comisión de Calidad de Vida tiene un interés particular en este tema y hay unanimidad en todos sus integrantes en que el Estado debe promover derechos y no quitarlos”, puntualizó al tiempo que agregó: “Vamos a seguir de cerca la gestión de la Secretaria de Desarrollo Social con respecto a esta problemática y sobre los programas que lleva a cabo, teniendo en cuenta la sensibilidad que despierta en todos nosotros”