El Seleccionado Mayor de Mar del Plata continúa a buen ritmo de entrenamientos su preparación para el Campeonato Argentino de Mayores, que comenzará el 4 de noviembre y además confirmó para el 21 de octubre, la presencia de un Seleccionado Nacional M20, que disputará un amistoso ante el Trébol en Villa Marista.

Después de lo que fueron algunas prácticas desde el mes de julio, con el Regional Pampeano finalizado, los jugadores están abocados al Seleccionado y entrenan todos los martes y jueves por la tarde en Santa Celina, con Juan Baldino como preparador físico.

A raíz de algunas bajas de jugadores por diferentes razones, los entrenadores Rafael Urrutia, Eduardo Etcheto, Guido Román y Jorge Pereyra decidieron realizar nuevos llamados y quedó conformado un plantel de 37 nombres.



Según anunció la UAR en los últimos días este será el último Campeonato Argentino y será suspendido hasta nuevo aviso. Mar del Plata jugará sus dos primeros partidos como visitante, el 4 de noviembre en Paraná ante Entre Rios y el 11 en Montevideo ante Uruguay XV.

Luego tendrá sus únicos dos compromisos de local seguidos, el 18 de noviembre ante Sur y el 25 ante Noreste, para finalizar en Santa Fe el 2 de diciembre, ante el representativo local.



Rafael Urrutia, Head Coach del equipo, comentó que “Los veo bien a los chicos, con ganas, arrancando este proceso, nos enteramos que será el último Argentino, última oportunidad para varios de ponerse la camiseta del Trébol, tenemos muchas expectativas. Hay mucha gente que es su última oportunidad de representarnos como Unión”.

En cuanto al futuro, contó que “Es un nuevo proceso, ya tenemos un amistoso programado que será durísimo ante Pumitas, por suerte la Unión lo pudo concretar, estamos muy contentos por esa oportunidad, a partir de ahí nos quedan dos semanas para definir la lista de buena fe y los 23 que viajarán a Paraná”.



Sobre los objetivos, “Nona” no dudó en afirmar que “Tenemos plantel para ganar todos los partidos y lograr el ascenso, estoy convensidísimo de eso, el trabajo de los entrenadores es más mental que técnico, los que están acá tienen capacidad y calidad de sobra. Cada Torneo es nuevo, sabemos que los partidos de visitante los podríamos haber ganado el año pasado, lo mental tiene una gran parte para no volver a cometer errores y sacarlos adelante”.

Por su parte Ignacio Marino, contó que “Hace bastante que se hablaba de que podía terminarse, por un lado la verdad que se hace largo el año, pero por el otro el torneo está muy bueno, es divertido, jugás contra los mejores, como es el último vamos a disfrutarlo, tratar de lograr el objetivo que se planteó desde el primer momento que es ascender”.



El jugador de Sporting fue elegido como subcapitán (el capitán será por quinto año consecutivo, Rodrigo Iza),y sobre esta nueva etapa en el Trébol contó que “Es una responsabilidad que está buena, es divertido asumirla, pero al igual que me pasó en el Club hay muchos referentes que hacen la función fácil”.

Otro de los backs que hace varios años que juega en el Seleccionado es Ignacio Contino, quien expresó que “Estamos acomodándonos al nuevo plantel, contento por estar otra vez pero triste porque será el último Argentino, habrá que aprovecharlo”.



El apertura de San Ignacio agregó que “Por suerte cada vez nos sumamos más, se hacen cada vez más dinámicos y entretenidos los entrenamientos, hay competencia en todos los puestos, espero que suba el nivel”.

En cuanto al amistoso del 21 de Octubre el “Chanchi” opinó que “Será muy duro, ellos vienen a otro ritmo, con las ganas de ganarse un puesto para un Mundial, para nosotros es un desafío, está bueno medirse contra los mejores”.

Palabra autorizada en los forwards es Mateo Belauzarán, quien cumple su segundo año consecutivo en el plantel y expresó que “Es la manera de representar al Club y depositar confianza en uno y dando competencia para todos los primeras líneas, intentando elevar la vara y que salga el mejor equipo a la cancha. Hay cantidad y calidad de forwards y backs, hay una linda competencia”.



El hooker de Los Cardos debe viajar 170 km para cada entrenamiento desde Tandil, pero explica que“Es así, hay que agachar la cabeza y venir a entrenar, no hay que pensar en nada más, sólo en darle batalla a los primeras líneas”.

En este caso no está sólo porque se sumó a partir de este martes su compañero Braian Zar, a lo que cual comentó que “Tuvo un año bárbaro, no nos acompañaron los resultados pero el “Negro” fue uno de los que puso la camiseta adelante todos los partidos, en el Club estamos muy contentos por él, se lo merece un montón”.



Uno de los que peleará en el puesto de fullback es Federico De Leonardis, quien contó que “Me sumé la semana pasada, sería el último Argentino así que con muchas de poder jugar y entusiasmado con la cantidad de tiempo antes que se arrancó, con el cuerpo técnico, hay una linda competencia y espero que sea un gran campeonato. Hay mucha cantidad y calidad, de fullbacks, wines o centros, hay muchos y es muy bueno eso, se verá en los amistosos y entrenamientos la competencia, hay opciones”.



El capitán de Universitario agregó que “El año pasado estuve en la lista pero no pude seguir y me quedé con la espina, espero este año tener la chance y aprovecharla, son lindos los viajes, los partidos son distintos, pelearé un puesto e intentaré disfrutarlo”.

Plantel Seleccionado Mayor de Mar del Plata: