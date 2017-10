Organizaciones sociales reclaman trabajo ante Desarrollo Social de la Nación

Este martes en Santa Cruz 3501 el Movimiento Teresa Rodríguez, Barrios en Lucha, A Trabajar y el Movimiento Argentina Rebelde se instalaron en las puertas del lugar para reclamar por trabajo genuino, vivienda digna y la apertura de “todos los programas de trabajo”.

En las puertas de Desarrollo Social están instaladas varias organizaciones sociales que reclaman por trabajo. Afirman que en el país existe un contexto “de desempleo y precarización laboral que está favoreciendo a las grandes burocracias sindicales y piqueteras que”venden al mejor postor las conquistas ganadas”.

Magali Cornide, integrante de ´Votamos Luchar´, explicó que: “Estamos en plan de lucha, en principio queríamos que nos atiendan los responsables pero nadie dio la cara. En la sede del lugar sacaron a toda la gente que se estaba atendiendo por una puerta de atrás, pese a que había compañeros nuestros que estaban esperando adentro.”

La dirigente señaló que tras cerrar todas las puertas de la institución se imposibilitó el ingreso de las organizaciones al lugar. Al ser consultada por ´el Retrato…´ sobre si tras este hecho hubo algún tipo de respuesta, explicó que “nadie se hizo cargo.”

“La llamada a la responsable del lugar no tuvo ningún efecto, por lo que nos vamos a quedar lo que haga falta. Tenemos pensado estar todo el día y si no aparece ninguna solución nos quedaremos porque otra no queda,” aseveró Cornide.

Al ser consultada sobre cuáles son los reclamos que exigen, explicó que necesitan fuentes laborales para palear con la situación de pobreza y hambre.

“Si hubiera voluntad política esto se resolvería. Otro de los puntos es el ´Programa de trabajo que se utiliza de forma pueril y más en un contexto de elecciones en donde se selecciona a los que hacen el juego, se les proporciona planes sociales que los tiran por la cabeza a mucha gente a la cual después les cobran para sustentar sus campañas y sus acciones.”

Frente a esto destaca que a las personas que no adhieren a esta medida o no les llega esto “quedan por fuera”.

“Estamos plantados con dignidad a arrancar las cosas como nos corresponde, y no a base de transa y de cagar los intereses del pueblo y los derechos que hemos conquistado. Creemos que eso es lo que está pasando hoy.”

Cornide explicó que el MTR se encuentra movilizado a nivel Nacional. Esta medida se realiza en simultáneo con otras provincias como Chaco, Córdoba y Buenos Aires.

Las organizaciones prese ntes afirman que en el país “existe un contexto de saqueo, ajuste y represión que se vienen profundizando hace décadas, las organizaciones que no transamos con ningún gobierno de turno seguimos en pie de lucha al grito de Trabajo Genuino.”

Agregan que son necesarias más obras en los barrios, escuelas y hospitales y que estas medidas deben producir más fuentes de trabajo para los integrantes de las cooperativas, y no para las empresas.

Exigen también la apertura de programas de empleo que, según expresaron: “Entendemos que no son la solución de fondo al problema del trabajo, pero es una reivindicación ganada, un paliativo que no llega a cubrir ni el límite para no ser indigente, pero en muchos casos es el único ingreso en muchas familias. Que se cumpla con la entrega de las Ayudas Urgentes adeudadas hace más de un año, que se abra el programa para que más compañeros puedan acceder a la ayuda.”

Por último, exigieron que se detenga la persecución “a los que luchan”, exigieron la libertad a los presos por luchar, y la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Tras 14 días de cierre de la sede de Desarrollo Social tras las medidas llevadas a cabo por la cooperativa ´Nueva Esperanza´, el lugar vuelve a cerrar sus puertas, dejando incomunicadas a las personas que van a realizar otro tipo de pedidos o trámites.