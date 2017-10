Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra la “represión” del Estado

Los convocantes de la huelga general, luego declarado paro en protesta por la represión, enCataluña congregaron a una multitud por la tarde, que cortó el tráfico de las principales vías de acceso al centro de Barcelona. La CUP, organizaciones estudiantiles y los sindicatos minoritarios convocantes del paro (como la CGT, CNT, USTEC e IAC) lograron que miles de personas llenaran el cruce de paseo de Gràcia con la avenida Diagonal, uno de los más transitados de Barcelona en una jornada laborable, ayer tomado por una abigarrada mezcla de esteladas, banderas anarquistas y tricolores republicanas.

La movilización soberanista convivió con las demandas sociales y laborales propias de un día de huelga en la columna que recorrió la vía más lujosa de Barcelona hacia la plaza Catalunya. Cuando ya hacía más de una hora que la cabecera de la marcha, con los sindicatos al frente, se desplazaba al centro de la capital catalana, una riada de gente seguía bajando desde el barrio de Gràcia, uno de los feudos de la izquierda independentista y anticapitalista representada por la CUP.

Entre los mensajes que se corearon y se plasmaron en pancartas en los múltiples puntos de concentración en la jornada reivindicativa, muchos fueron dirigidos a las instituciones europeas, a las que apremiaron a intervenir en la crisis catalana. “¿Dónde está la Unión Europea?”, coreó el gentío delante del Parlament al mediodía; “893 heridos. ¿Qué más necesitas Europa?”, se podíaleer en una lona que unos jóvenes portaban en la plaza Universitat; “La imagen en todo el mundo es que aquí se ha votado y se han dado palizas. ¿A quién tiene el Gobierno de estratega?”, inquiría un muchacho en plena Diagonal, tomada por los manifestantes.

Banderas de España

En medio de la muchedumbre con emblemas independentistas, también se vio algunos jóvenes con la bandera de España a modo de capa. Se declaraban opuestos a la secesión y, a la vez, querían demostrar su consternación por las cargas policiales del 1-O. “Estoy en contra de la violencia y a favor de la democracia. Lo que hizo la Guardia Civil no representa mi bandera”, sostuvoIrene, una joven con la rojigualda colgada al cuello, sentada en medio de un corrillo de amigos en plaza Universitat, unos luciendo esteladas y otros con la enseña nacional.

“Soy español, no estoy a favor de la independencia, pero soy favorable al derecho a votar y aceptaría el resultado si la mayoría quiere un Estado catalán. He sentido vergüenza por lo que la Policía Nacional y la Guardia Civil han hecho, da mala imagen al país”, observó Carlos, que fue a votar que ‘no’ en el referéndum con su bandera española. “Me aplaudieron. No hemos tenido ningún problema por venir con banderas de España“, aseguró.

En Girona, 30.000 personas

Las manifestaciones son multitudinarias en todas las capitales catalanas y en muchas poblaciones medianas y pequeñas. En Girona, por ejemplo, hay 30.000 personas en la calle, según la Policía Municipal. Una protesta histórica porque esta cifra significa que ha salido a la calle un tercio de los habitantes de la ciudad.

En Lleida, la protesta también es multitudinaria. Al llegar a la altura de la delegación de la Generalitat en la ciudad, los manifestantes han cantado Els Segadors y han gritado: “Fem història, no fem mal” (“Hacemos historia, no hacemos daño”)..

Hugo Barze – Corresponsal en Europa