Fruticultores denuncian cierre de programas y piden un Mercado Concentrador

En las puertas del Municipio se realizó este martes una feria frutihorticola. La iniciativa fue llevada a cabo por pequeños productores que venden de forma directa verduras de las quintas de Mar del Plata y Batan. La jornada tuvo el fin de evidenciar la diferencia de costos que existe entre los productores y la venta que realizan luego comercios y verdulerías.

Pequeños productores de las quintas se hicieron presentes en la Comuna para denunciar el cierre de programas rurales que dejaron sin posibilidad de asesoramiento a los miembros del sector. Además, buscan evidenciar el control de precios que existe entre los productores y comerciantes.

Rosario, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, explicó que: “Luego de la reunión que mantuvimos con el Secretario de Producción y ante la falta de respuesta de nuestros pedidos, decidimos movilizarnos hasta la Municipalidad a través de una protesta simbólica para evidenciar los costos de producción.”

Esta medida tuvo el objetivo de generar un impacto en el ciudadano y mostrar la diferencia de precio que existe entre lo que les pagan a los productores, y el precio en el que se vende en los comercios y verdulerías.

Otro hecho que denunció Rosario fue: “El ajuste que ha tomado el gobierno hacia el sector. En Mar del plata había 17 programas de cambio rural que eran dados por el INTA, tenían 17 técnicos que cada uno tenía un grupo de productores que eran asesorados por un ingeniero. En nuestra ciudad se dieron de baja 15 programas de este tipo.”

Esto significó que desde el sector se quedaron sin el asesoramiento técnico de estos grupos especializados en agronomía, que ayudan en el paso de agroquímicos hacia una producción con prácticas sustentables. También señaló que los ingenieros que trabajaban dentro de este espacio perdieron sus puestos al cerrarse el programa.

“Este ajuste no se da sólo en nuestro sector, sino también en diferentes instituciones del Estado. Por otro lado queremos también tener un Mercado Concentrador que nos permita vender en forma directa hacia los consumidores. Esto generaría un beneficio tanto pa ra nosotros, como para ellos,” remarcó.

Rosario señaló que no hay respuestas por parte del Estado en el área de Emergencia Climática, por lo que si hay mal tiempo hay una pérdida total de la producción. Este hecho además produce un endeudamiento ya que no hay recomposición de ningún tipo.

Agregó que: “Las condiciones climáticas de Mar del Plata se caracterizan por ser una zona de mucha humedad por lo que es difícil la producción. Además las condiciones geográficas no son de fáciles porque hay muchas plagas por las condiciones climáticas. Si llueve mucho o cae granizo también se pierde la producción.”

Según remarcó la integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, no es fácil producir sin agroquímicos porque la producción se pierde fácilmente.

“Estamos muy dependientes de empresas multinacionales, como Monsanto, que nos venden las semillas modificadas genéticamente a precio dólar. Todo esto es un poder hegemónico que hace que dependamos de ellos económicamente,” aseguró la joven.

Por esto explicó que desde el sector se sienten controlados por Monsanto y por el mercado que “los obliga a cobrar monedas por los productos.”

“Como es verdura hay que sacarla en el momento si no se pudre o se pasa, no es como el arroz que uno lo puede guardar y no pasa nada. Si la producción se echa a perder nosotros nos fundimos.”

Sobre la charla que mantuvieron con representantes del Municipio, explicó que se realizará en esta semana otra reunión, pero remarcó que no hay expectativas para un próximo encuentro. Aseguró que pese a todo no van a “agachar la cabeza” porque de esta manera no van a conseguir nada.

“Va a ser lo mismo que ahora, te dicen que nos vamos a reunir para que te vayas, pero Esta medida se dio a Nivel nacional y se replicó en Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chubut y Rio Negro,” según destacó.

Por último aseguró que es muy difícil llegar a un acuerdo con el gobierno porque no comparten el modo de pensar y, este ajuste, como expresó, se da en todos lados: “No van a dar el brazo a torcer, no están del lado de los trabajadores,” sentenció.