Vecinos de la Zona Sur reclamaron por las condiciones del barrio

Vecinos de la zona sur de Mar del Plata se hicieron presentes este lunes en las puertas del Municipio con banderas, sombrillas y máscaras para reclamar por las condiciones en las que viven. Karina Huarte, integrante de la Asamblea por los Espacios Públicos, en dialogo con “el Retrato…” apuntó: “Vivimos como chanchos”.

En tal sentido, representantes del sector viajaron para entregarle una carta a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y ponerla en conocimiento acerca de las problemáticas que “no hemos podido resolver con las autoridades locales,” señalon en la carta documento.

Al ser consultada por ´El Retrato…´, Karina Huarte, integrante de la Asamblea por Espacio Públicos, explicó que: “Estamos acá para visibilizar la situación que vivimos los barrios del sur a través de Aros, todas las asociaciones de fomento y organizaciones como la asamblea de espacios públicos e integrantes del colectivo Faro de la Memoria.”

“Los chicos no pueden ir a la escuela, los colectivos no circulan, los vehículos se encajan todos los días y la gente no puede llegar a centros de salud,” aseguró. La activista comentó que en el transcurso de la mañana varios vecinos de la zona habían viajado a Buenos Aires, con el fin de entregar una serie de exigencias que vienen pidiendo desde el sector desde hace tiempo.

“Lamentablemente no hemos tenido respuestas, las pocas que hemos tenido son respuestas que no alcanzan a solventar los problemas que tenemos en los barrios del sur. Esto es simplemente una visibilización de lo que están haciendo nuestros compañeros allá, entregando un documento en la gobernación de la provincia pidiendo por fin la obra hídrica antes que la urbanización”, sostuvo.

Huarte destaca que el orden de los pedidos es importante, ya que si no se tiene la obra hídrica primero “no sirve de nada los momentáneos arreglos.” Un punto clave a destacar en este conflicto es que en la zona canalizan varios pluviales, desde el sector exigen inversión en esta área, como así también en las redes cloacales y de agua. Otro problema son las napas contaminadas que producen que el agua de la zona no sea potable.

“También agregó que la situación está siendo desesperante en los barrios del sur porque los chicos no están concurriendo a la escuela, los colectivos no circulan por la zona, tenemos vehículos encajados todos los días, los adultos no pueden llegar a los centros de salud porque remises y taxis no circulan y ahora, llegando la temporada, nos encontramos con el abandono total de los espacios públicos que son privatizados”, señaló.

Otra de las manifestantes agregó que pese a que las playas son públicas, las escaleras de acceso están completamente destruidas y en todas las playas se ve la falta de mantenimiento, higiene y desmalezamiento.

“Es el abandono que también hacen con los barrios, la idea de movilizarnos con las zapatillas llenas de barro y las mascaras de chanchos es para demostrar cómo nos sentimos,” señaló Huarte y agregó que es una sensación de “abandono.”

Mucha repercusión hay con las familias de los manifestantes ya que es continua la pregunta de saber si los chicos van a poder ir a clases. “No podes hacer caminar a una criatura quince cuadras bajo la lluvia y barro para tomar un colectivo que antes pasaba por la esquina. Esperemos que nuestros compañeros tengan una buena visibilización,” comentó Huarte.

Al ser consultadas por el viaje que hicieron a La Plata distintos vecinos, Huarte aseveró que tras una comunicación con las personas que estaban allá se enteraron de que la Casa de Gobierno está “completamente vallada.”

Por último expresó a “el Retrato…” que: “Les va a costar entregarlo, pero están allá con un esfuerzo terrible de cada uno de los fomentistas de la zona sur que no tienen medios. Esto sale de sus bolsillos para tratar de ayudar y que llegue la exigencia allá.”