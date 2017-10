Manifestación de Trabajadores de PEPSICO: “Por ser multinacional se creen que pueden hacer lo que quieren”

Un grupo de trabajadores de Pepsico de Buenos Aires, reclamaron este lunes en las puertas de la Municipalidad, para que la empresa cumpla con la cautelar que impuso la Cámara Primera de San Isidro y denunciaron también la “violación de derechos y trabajo extra” que no les corresponde.

En tal sentido, Ricardo Pacheco, delegado de Pepsico seccional Buenos Aires, en dialogo con “el Retrato…” manifestó que “por ser multinacional se creen que pueden hacer lo que quieren” y aclaró que “la empresa está en desobediencia”.

Asimismo, expresó que: “Estamos haciendo un corte frente a la Municipalidad. A la mañana estuvimos con los trabajadores de Pepsico repartiendo folletos y dialogando con ellos, también con la Comisión Interna en un dialogo de ida y vuelta muy aceptable, entendiendo la presión que están sufriendo ahora.”

El delegado afirmó que la empresa quiere explotar “aún más” a los trabajadores, y aseguró que esta medida es para aprovechar la situación de flexibilización laboral que impone el gobierno actual.

“Fuimos también para reclamarle a la empresa que reconozca la cautelar que la cámara de San Isidro le exigió a la empresa, esta empresa se ve que no le importa desobedecer a los jueces ni mostrar indiferencia”, denunció el delegado.

Consultado por ´El Retrato…´ sobre si habían tenido algún tipo de respuestas, Pacheco comentó: “No salió nadie, estamos cortando la calle para hacer una difusión más amplia.” Los manifestantes aseguran que estarán presentes todo el día en Mar del Plata, realizando distintas actividades de “difusión y escrache.”

“La empresa es explotadora y abusiva, no les interesa en lo más mínimo respetar nuestros derechos laborales y constitucionales, ni siquiera los derechos humanos. Por ser multinacional se creen que tienen la libertad para hacer lo que quieren, por eso salimos a la calle a hacer ese reclamo”, sostuvo.

Otra de las acciones llevadas a cabo fue denunciar vía redes sociales un patrullero que apareció durante la mañana sin patente. “Cuando nosotros aparecimos se apostó cerca nuestro sin patente, ante esa situación rarísima para nosotros que venimos de Buenos Aires lo que especulamos fue una represión o de última instancia, algo similar a lo ocurrido con Santiago Maldonado. El patrullero no tenía identificación de nada”, aseveró.

Los manifestantes denunciaron que al momento de comenzar a sacar fotos al vehículo, los policías que estaban presentes se “metieron” dentro del auto. Este hecho sucedió durante horas de la mañana ya que los protestantes llegaron a la ciudad alrededor de las 5 de la mañana. “A medida que pasó el tiempo se fueron acercando más patrulleros en coches particulares, salían varios policías con chalecos”, indicó.

En total la empresa Pepsico despidió 600 trabajadores, a lo cual Pachecho destaca que a este número hay que sumarle 100 personas más, ya que muchos trabajadores pagaban niñeras para que cuidaran a sus hijos durante la jornada laboral.

Con respecto a esto, mencionó que: “Entiendo que una parte de los trabajadores que estaban arreglados con el sindicato fueron enviados a otra fábrica, pero duraron pocos días porque creían que la libertad y el respeto de nuestros derechos se cumplían en todas las fábrica y se chocaron contra la pared cuando se dieron cuenta que no todas las fabricas respetan los derechos de los trabajadores.”

Pacheco destaca que intimaron a la empresa a pagar 5 mil pesos por cada día que los trabajadores no estén en la planta “Se ve que plata les sobra, crisis no tienen, si tienen para pagar la multa de 5 mil pesos les sobra. Por el momento somos 120 trabajadores que estamos en lucha que no arreglamos y seguimos fijos, después hay muchos compañeros que arreglaron bajo presión y acompañan la lucha”, expresó.

El delegado expresó que al ser despedido e indemnizado no se comete algo justo, ya que la empresa violenta los derechos. Además explicó que la ley laboral establece que toda empresa del Ministerio de Trabajo debe priorizar sobre todo la fuente laboral que “dignifica al trabajador”.

“Si tiene la posibilidad de generarte trabajo en otro lugar te lo tiene que dar antes del despido. La empresa tiene esa capacidad para hacerlo y no lo hizo en ningún momento. No es lo mismo un comercio que una multinacional”, manifestó.

Por último, Pachecho aseveró a “el Retrato…” que Pepsico hace que sus trabajadores “hagan más de lo que deben.” Agregó que no cuidan a los trabajadores físicamente ya que le exigen una producción extra, “toman jóvenes para explotarlos sabiendo que desconocen sus derechos.”