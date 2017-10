Dos meses sin Maldonado: “Es necesaria más conciencia popular”

En el marco de la movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado que tuvo su réplica en Mar del Plata, Eleonora Alais, integrante de HIJOS, remarcó en diálogo con “el Retrato…” que “es necesaria más conciencia popular para que las personas no permitan nunca más que haya desapariciones en un gobierno Democrático”.

En tal sentido, Eleonora Alais, integrante de HIJOS, opinó en conversación con “el Retrato…” que “está lloviendo mucho y pese a eso vino muchísima gente. Por lo que sabemos en todos los lugares del país la gente se ha volcado a las calles” y añadió: “Creemos que es muy importante la movilización de esta marcha y todas las intervenciones que puedan hacerse a lo largo del tiempo”.

Asimismo, agregó que es necesaria más conciencia popular para que las personas no permitan nunca más que haya desapariciones en un gobierno Democrático.

Además, Alais mencionó que: “Todavía falta mucho trabajo para hacer, sobre todo con los más jóvenes que tal vez no tienen la conciencia porque no tienen tan vivo lo que pasó en la dictadura y no comprenden que la Gendarmería, de la mano de este gobierno, está legalizando la desaparición forzada de personas.”

“El pueblo quiere saber dónde está”

Por otra parte, consultado por “El Retrato…” Jorge García, analizó la jornada y expresó que: “Ha venido mucha gente teniendo en cuenta el clima. Supongo que hay arriba de 10 mil personas. Por otra parte hubo movilizaciones en todo el país, no dejamos olvidar y no decae este pedido de los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. El pueblo quiere saber dónde está”.

Al cumplirse dos meses de la desaparición, señaló que este es un hecho de injusticia fuerte y profunda. Por otro lado, también destaco que el gobierno tiene un grado de responsabilidad “enorme”, por lo que lo convierte en responsable de la desaparición de Maldonado.

Organismos de Derechos Humanos en conjunto con movimientos populares, sindicales y estudiantiles, marcharon por Luro hasta Santiago del Estero, luego retomaron Rivadavia hasta Independencia, para finalizar en Luro, en donde leyeron el documento de la fecha. A partir de las 16.30 se concentraron en las inmediaciones de Mitre y San Martin, sin embargo la jornada se vio complicada por la lluvia y el viento, por lo que se suspendieron casi todas las intervenciones artísticas.