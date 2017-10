Antes de conocerse el resultado de los votos, Puigdemont anuncia que proclamará la independencia en pocos días

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado esta noche que “Cataluña se ha ganado el derecho a ser un estado independiente en forma de república”.

“En consecuencia, el Gobierno que presido trasladará en los próximos días al Parlament de Cataluña, sede y expresión de la soberanía de nuestro pueblo, los resultados de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con aquello previsto en la Ley del Referéndum”, que prevé la declaración unilateral de independencia 48 horas después de que el ‘sí‘ ganara el referéndum, pero sin conocer el resultado definitivo.

El presidente catalán ha añadido que “las instituciones catalanes tienen el deber de respetar e implementar lo que hoy han decidido sus ciudadanos”.

Lo ha señalado al cierre de la jornada que convocó para el referéndum unilateral que se ha saldado con múltiples incidentes tras las cargas policiales producidas por la apertura de puntos de votación ilegales en toda Cataluña.

“Huelga en Cataluña”, el próximo miércoles

La Taula per la Democràcia, que reúne a los principales sindicatos y patronales, además de a diversas entidades sociales, ha condenado las actuaciones policiales para desalojar violentamente los miles de personas que se han reunido en los colegios de Cataluña y ha hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de Cataluña, en su pluralidad y diversidad, a la defensa de un marco democrático que tenga por principio el diálogo y no la fuerza, la política y no el autoritarismo, el respeto y no la intolerancia. La unidad es la mejor defensa de la democracia.

Como respuesta a la grave vulneración de derechos y libertades vivida durante el día de hoy, han decidido convocar a la ciudadanía de Cataluña mañana, día 2, a las 12 horas, a concentrarse delante de todos los centros de trabajo y ante los ayuntamientos. En Barcelona, también se hará concentración en la plaza Universidad.

Además, instan a la sociedad, patronales, empresarios, sindicatos, trabajadores, autónomos, entidades e instituciones a un “paro de país” el próximo martes día 3 de octubre.

Para el miércoles también estaba convocada, con antelación, una huelga general por parte de los sindicatos CGT, Intersindical CSC, COS e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

Hugo Barze – Corresponsal en Europa