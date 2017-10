La “Concha de Oro” del Festival de San Sebastián para “The disaster artist”

Ni la furiosa radicalidad de ‘The captain’ (bueno, le tocó la fotografía, algo es algo), del alemán Robert Schwentke, ni la delicada y profunda mirada de Nobuhiro Suwa en ‘The lion sleeps tonight’ ni la fábula sucia con la que Ivana Mladenovic sorprende en‘Soldiers, story from Ferentari’ ni, y esto casi duele más, la elegante y perfecta transparencia, siempre en carne viva, con la que ‘Méndez Esparza’ retrata la desesperación de los que siempre pierden…

Es decir, ninguna de las obras mayores (¿por qué no incluir ‘El autor’, de Martín Cuenca?) que pasaron la sección oficial mereció la más mínima atención del fallo, en su más amplio sentido, del jurado. ‘Pororoca’ -la cinta de Constantin Popescu que sin duda es el más desesperado, contundente y sabio ejercicio de cine visto este año en el certamen- se tuvo que conformar con la categoría de mejor actor. Lo cual está bien por justo para un gran Bogdan Dumitrache, pero es claramente insuficiente.

Así las cosas, ‘The disaster artist’, de James Franco, se hizo con la Concha de Oro. En un principio, podría ser hasta loable este empeño por reivindicar la comedia, siempre tan castigada en los festivales.

El director que también es protagonista consigue, justo es admitirlo, retratar de manera tan divertida como frontal (sin ironías ni cargantes cinismos) la aventura oligofrénica y voraz del rodaje de ‘The room’, de Tommy Wiseau, probablemente, y con permiso de Ed Wood, la peor película de la historia del cine.

O una de ellas.

El acierto de Franco consiste en no sentirse superior, en literalmente copiar, en no abandonarse en lirismo innecesarios. La película es así, y desde el primer fotograma, una fiesta a la que es imposible no sumarse con entusiasmo. Es cine que se pregunta por el propio valor del cine; es cine arrojado a las fauces de una audiencia básicamente con hambre. De todo. La idea es viajar desde la extrañeza a la alucinación pasando por el simple disparate. Y claro, no hay forma de resistirse. Lo extraño es que una película tan desprejuiciadamente simple (nada que objetar) haya acabado en la parte más alta del palmarés. Alguien podría pensar que Malkovich y su gente tenían ganas de seguir con ‘las risas’. Eso o que se dejaron llevar por la pereza. Todo puede pasar. Es proponérselo.

El premio del jurado para ‘Handia’ también sorprende.

Un tribunal compuesto por aficionados ocasionales al cine habría resuelto algo parecido. La cinta de Aitor Arregi y Jon Garaño sobre la leyenda del gigante de Antxo es un notable y brillante esfuerzo de producción más pendiente de asombrar (que lo hace) que de arriesgar.

En los apartados dedicados a los intérpretes, esos sí, no hay forma de presentar objeción alguna. No en balde, Malkovich, cuando deja de ser Malkovich, es fundamentalmente actor.

Sofía Gala Castiglione lo da todo en la citada ‘Alanis’, pero lo ofrece con una delicadeza que subyuga. Y, por supuesto, Dumitrache llega casi a la ofensa en su exhibición de padre desesperado por la desaparición de su hija en ‘Pororoca’. por atrevida, fue para ‘Ni juge, ni soumise’, de Jean Libon y Yves Hinant. así las cosas, y por resumirlo mucho, mal palmarés para un gran festival.

PALMARÉS

Concha de Oro. ‘The disaster artist’ , de James Franco.

, de James Franco. Premio del Jurado. ‘Handia’ , de Aitor Arregi y Jon Garaño.

, de Aitor Arregi y Jon Garaño. Directora. Anahí Berneri por ‘Alanis’.

por ‘Alanis’. Actor. Bogdan Dumitrache por ‘Pororoca’, de Constatin Popescu.

por ‘Pororoca’, de Constatin Popescu. Actriz. Sofía Gala Castiglione por ‘Alanis’, de Anahí Berneri.

por ‘Alanis’, de Anahí Berneri. Guión. Diego Lerman y María Meira por ‘Una especie de familia’, de Diego Lerman.

por ‘Una especie de familia’, de Diego Lerman. Fipresci (Premio de la crítica). ‘La vida y nada más’ , de Antonio Méndez Esparza.

, de Antonio Méndez Esparza. Premio Feroz. ‘The disaster artist’.