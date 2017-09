Mar del Plata perdió un “Cacho” grande de su historia

Se fue un “pedazo” de Mar del Plata. Un “Cacho” grande de la historia. Deportista, empresario (pionero en carteleria), sin duda. Símbolo de una generación. Hasta otra bandera a cuadros “Cacho” Salas.

¡Ay, Cachito!!! Mira que te hice notas, pero nunca imagine tener que escribir para decirte que te me adelantaste, que no hay muerte, hay mudanza….En este momento que los recuerdos vuelven a mi mente, hago un repaso de lo vivido, y se bien que no me permitirías escribir una nota de despedida, ni con nostalgia, ni tristeza…

Las paradas en la esquina del café “Colombia”. La pasión por el automovilismo nos unió, con aquellos Grandes Premios de Turismo Nacional, la Vuelta de la Manzana. Una época que nos marco a fuego. Con “Bocha” Sampietro, “Titín” Fiorda, “Cacho” Fangio, los hermanos Scenna, Ricardo Cagliolo, Luis Regine, el “gallego” Freddy Fernández, ” Paco” Otero, Oscar Arana, “Jos” Barragán, mi amigo y colega Hugo Alfonso creamos APMde TN. “Petunio” Ferrari, Murcia. Hicimos la primera gran fiesta del automovilismo en “Enterprisse”. La primera Reina del automovilismo marplatense.

Tuvimos una juventud inolvidable. No quedó un pedazo de Mar del Plata sin recorrer, recalando en el café “La Biela”, en los mediodías de Aki, en “Z” con Marito Lizier, en “Yango” con el “gallego”, en “Zorba” o allá en la “Whiskerìa Jaki’ o en aquel arranque del bom de la Avenida Constitución, con Fiorentini en “Enterprisse”, con los gallegos García en Sunset y “Tabu”, con Nelson..los “100 años de Mar del Plata”.

En la vida, lo mejor es lo que se hace con pasión . “Cacho” en tu vida siempre hubo un sueño y lo gestaste con mucha ilusión y pasión. Le pusiste amor a tu corazón cuando conociste a Isabel, tu enorme esposa, compañera, amiga y gran madre. Viví aquel momento maravilloso reflejado en tus ojos negros, que parecían hablar.

La vida es eso, la vida es voluntad de vivir y vos “Cacho” la viviste intensamente. Fuiste un hombre pura sangre, carismático y con sentimientos. Nunca te dedicaste a esperar, porque sabias que era lo opuesto a vivir..por ese torrente de energía que irradiabas me parecías que eras eterno.

Dios ama a los audaces. Se que en este viaje te vas a encontrar con otros amigos de la peña como Albertito Primante, el “patón”, “Pino Belvedere, el “petiso” Del Giorno, con “Pako” Otero.

Todos sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Todos nacemos iguales, pero es la última vez que somos iguales, y hoy en este día, con un dolor en el pecho, se que nos marcaste a fuego a todo aquel grup o de locos apasionados por el automovilismo, pero también a quienes te conocieron, en la caza mayor, en la vida.

No es grande el que ocupa más espacio, sino el que deja un gran vacio cuando se va y creeme “Cachito” que vos nos dejas huellas en el corazón. Sos el símbolo de una época inolvidable.

Todos tus amigos vamos a recordarte con esa sonrisa dibujada en tu cara. Vamos a recordarte siempre de esa manera. Mis condolencias a Isabel, a tus hijas que no dudo estarán orgullos del padre que les dio la vida.

QEPD, amigo (perdona se me escaparon algunas lágimas. Era imposible que no sucediera algo así..) abrazo al cielo, “Cacho” querido

José Luis López