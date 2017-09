El referéndum catalán de este domingo ha sido declarado ilegal

Los independentitas quieren la gente en la calle y por eso están en movilización permanente. El Gobierno central tiene cerca de diez mil efectivos de policías nacionales, Guardias Civiles y además los Mossos d’esquadra (que no se sabe si acatarán las ordenes del gobierno o no , porque son autonómicos), es de esperar que respondan a la ley. Veremos

Otro punto, los independentistas han cambiado el discurso, el mantra de “l derecho a decidir”, p or la defensa de los derechos fundamentales.

Hay declaraciones divergentes entre la CUP ()los más radicales) el Pde Cat ( que gobierna con el apoyo de la Cup y Esquerra), unos dicen que si gana el sí, (saben que ganaran porque nadie lidera el voto del no, la gente que ira a votar solo sera del si, con lo cual esta claro que ganaran aunque voten quince)

Es ilegal, no solo por lo que ha delcarado el Tribunal Const itucional, no hay censo, no hay tit ulares ni suplentes designados, dijeron que la gente vaya y se ponga en las mesas???

Quien controlar á el voto del no? Nadie

Están utilizando a los menores, para que no los sancionen, hay menores, de escuela primaria pegando carteles sobre los hombros de los padres, dicen que es el “pueblo”

La joda, es que se les `puede ir de la mano al poner tanta gente y tantos días en la calle. Lo que le hicieron a los guardias civiles, fue impresionante y los tipos aguantaron sin pegar..increible.

Es para darte una puñetera idea….