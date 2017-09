Tomás Abraham presenta su último libro “El deseo de revolución”

Con el objetivo de acercar los autores al lector, el Grupo Planeta anunció la presentación de Tomás Abraham este 30 de setiembre en Mar del Plata. El filósofo llegará a esta ciudad para contar detalles su último libro: “El deseo de Revolución”, desde Sartre y Camus a Foucault y André Glucksmann. Desde David Viñas y León Rozitchner a Juan Carlos Portantiero y Oscar del Barco.

Será el sábado 30 de septiembre, a las 19,00hs; en el Hotel de Saavedra y la Costa, con acceso libre y gratuito, hasta completar la capacidad del salón. La charla será moderada por el periodista Martín Kobse.

“La palabra ‘revolución’ insiste. Como decía Kant de la Revolución francesa, no se mide por sus éxitos o fracasos; es una virtualidad permanente. La revolución es un acto sublime, despierta entusiasmo. Es un deseo y, como tal, no tiene fecha de vencimiento. Un deseo que insiste a pesar de la decepción crea un problema que no se resuelve con la facilidad con la que Freud conjugó el principio de placer con el principio de realidad. Por eso este libro es una paradoja: pretende trazar el obituario de una insistencia deseante.”

Con esas palabras, Tomás Abraham sintetiza la búsqueda que emprende en su nuevo trabajo filosófico, El deseo de revolución. ¿Qué sucede cuando el Gulag, la revolución cultural china y el fenómeno de la disidencia hacen eclosión y fisuran la idea de una lucha final que emancipa a la humanidad?

Los filósofos franceses, desde Sartre y Camus a Foucault y André Glucksmann, los intelectuales argentinos, desde David Viñas y León Rozitchner a Juan Carlos Portantiero y Oscar del Barco, extraen las consecuencias de estos cambios históricos.

Con su estilo narrativo veloz y preciso, Abraham reconstruye el discurrir de décadas de un deseo apropiado por los intelectuales más importantes de nuestra contemporaneidad y monta un escenario que no cesa de interrogarnos sobre el presente y nuestro porvenir.

