Premio Donostia para Ricardo Darín, en el Festival de Cine de San Sebastián

A Ricardo Darín solo le faltaba interpretar a un presidente de la República Argentina. Es la oportunidad que el director Santiago Mitre le ha dado en La cordillera, presentada en el Festival de San Sebastián al tiempo que el actor argentino recibía la concesión del premio Donostia, el primero otorgado a un actor latinoamericano de la historia.

Darín y San Sebastián viven una larga historia de amor. El actor presentó aquí uno de sus mayores éxitos, El secreto de sus ojos; fue jurado en 2012, y premiado como mejor actor (ex aequo con Javier Cámara) en 2015 por Truman.

Ha llegado desde Madrid, donde está a punto de rodar, con Javier Bardem y Penélope Cruz, a las órdenes de Asghar Farhadi, por este motivo, se ha presentado en San Sebastián con el largo pelo y barba. “No puedo más, pero todavía no hemos decidido el look final del personaje”, se lamenta entre risas.

La cordillera es, por un lado, la intrahistoria de una cumbre de presidentes iberoamericanos en un apartado hotel de los Andes. Darínes Hernán Blanco, un ficticio presidente querido en su país por su perfil bajo y que representa al ‘hombre común’. Bajo la fachada demagoga se intuyen capas hasta no se sabe qué abismo. La repentina llegada a la reunión de su torturada hija (Dolores Fonzi) dinamitará su equilibrio.

Con todas las libertades, pero con toda la verosimilitud, Mitre (Paulina) recrea la trastienda tras las fotos oficiales: los encuentros privados, las luchas de poder, las negociaciones entre líderes que se disputan el futuro de millones de personas. “Formamos parte de un sistema que se cocina lejos de nuestras vidas. Creemos que tenemos acceso a verdadera información pero, ¿quién nos lo puede asegurar? Nos muestran una foto de corbatas plateadas que sonríen y se dan mano. ¿Qué ocurre cuando se quedan solos?”, explica Darínpara presentar su película.

Ricardo afirma que en política “es un ignorante” pero no tiene miedo de quemarse en el fuego de ninguna polémica. “Tenemos los políticos que nos merecemos porque dejamos que el agua nos llegue a puntos inimaginables. ¿Por qué no saltamos antes?”, se pregunta.

“En esos términos, quizá no seamos totalmente culpables, pero sí artífices de lo que nos ocurre. Hemos perdido la confianza en el poder individual y ciudadano”, añade. Pese a su cierto parecido físico con Mauricio Macri, afirma que huyeron de todo referente real. Su presidente es una máscara que remite al mito de Fausto en una película que no oculta su objetivo de exploración del mal.

Fama y exposición

Si en algo conecta, aunque mínimamente con su personaje, es en la experiencia de sobrexposición pública. “No hay nada que disfrute más que estar con mi familia y tengo la sensación de que cada vez me cuesta más. Tiene que ver con cierta parafernalia alrededor de los personajes que trabajan en cine y teatro y no con el oficio en sí. A mí no me interesa la vida de los actores, me interesa su trabajo”, afirma.

Recientemente saltó a las noticias de click fácil porque fue grabado en la calle cuando ayudaba a un hombre tendido en el asfalto. “Es el mal de nuestra era. Todo el mundo es reportero o paparazzi. Es como cuando estás ante algo que te apasiona. En vez de dejarte que te atraviese, lo primero que haces es sacar la cámara y fotografiarlo.“A mí no me interesa la vida de los actores, me interesa su trabajo“

Y retoma el tema de la la política y La Cordillera. “No puedo creer que todos los políticos sean unos hijos de puta. Soy de los ingenuos que cree que hay un montón de funcionarios públicos que se levantan y bregan por el bien común, pero tenemos un 10% de hijos de puta que nos están aplastando la cabeza”.

Y ya en carrera, hasta el infinito y más allá, le da tiempo a mojarse con la cuestión catalana. “Que el ciudadano, en términos razonables y garantizados, tenga la posibilidad de expresarse por el bien común. No sé el mecanismo para hacerlo. Pero la verdad la tiene el pueblo”. Palabra del ‘presidente’ Darín.

