Randazzo en Mar del Plata: “No hay que votar en contra de nadie, sino a favor del futuro”

Así lo aseguró el candidato a Senador por Cumplir, en una conferencia de prensa con medios Marplatenses en el Torreón. En ese marco, analizó la situación del país, su preparación para las próximas elecciones y los proyectos que tiene en mente en caso de ser electo.

Acompañado de Fernando Maraude, Inés Arrondo y Alejandra Martínez y en el marco de una conferencia de prensa que se realizó en el Torreón, Florencio Randazzo, candidato a Senador por Cumplir, estuvo dialogando con los medios sobre la situación del país y las próximas elecciones.

Consultado sobre qué expectativas tiene para los comicios, respondió que: “Estamos con expectativas. A pesar de que se intente polarizar la elección creemos que es importante tener conciencia de la responsabilidad a la cual estamos invitados a participar. Es importante entender que no estamos frente a un balotaje, y no hay que votar en contra de nadie, sino a favor del futuro, este se construye con más futuro, no volviendo al pasado.”

En el área local expresó que en Mar del Plata existe una lista que expresa valores independientes de los resultados. Aseguró que existen muchas convicciones por lo que destaca que Fernando Maraude, Inés Arrondo y Alejandra Martínez expresan esta forma de ver la política.

“Tenemos expectativas de que vamos a ir a esta elección acompañados, no sólo por los casi 600 mil bonaerenses que ya nos dieron su voto de confianza independientemente de la fuerte polarización que se dio el 13 de agosto, sino también de otros que estén dispuestos a acompañarnos,” aseveró.

“Votar a Cambiemos es ratificar las políticas que está llevando adelante el gobierno actual”

Por otro lado también expresó que votar a Cambiemos es ratificar las políticas que está llevando adelante el gobierno actual. Señaló que es un error que los ciudadanos voten a este pensando que se “castiga” a Cristina Fernández de Kirchner.

“Tanto el oficialismo como quienes votan a Cristina están discutiendo más el pasado, que el presente o el futuro. Nosotros debatimos en cualquier lugar porque nos parece que el debate enriquece la posibilidad de encontrar respuesta a algunos problemas que tiene la Argentina, sin embargo se han negado rotundamente”, sostuvo.

El candidato a senador explicó que desde su sector aspiraban que el espacio político de FpV pudiera “redimir en una Paso quien iba a ser el candidato,” por esto aseguró que CFK “creó Unidad Ciudadana sin el Peronismo para no participar de unas Paso”.

Randazzo agregó que: “Se hace difícil imaginar el futuro con quienes por encima del interés colectivo han priorizado el interés personal. Nosotros creemos que hay que crear un espacio político en donde expresemos la mayoría del sentimiento de los Argentinos y podamos expresar una alternativa de gobierno a Cambiemos para el 2019.”

Con respecto a los fondos de coparticipación opinó que hay que dejar la hipocresía y el oportunismo de lado. Afirmó que la Ley requiere de un acuerdo previo de los 24 gobernadores.

“Queremos que la provincia de Buenos Aires tenga mayor coparticipación”

“Si nosotros queremos que la provincia de Buenos Aires tenga mayor coparticipación el reclamo se debe hacer en reclamo de la provincia para que la Nación ceda parte que se ha apropiado en los últimos años, en la cual de cada 100 pesos la Nación se queda 65. Me parece que el reclamo hay que hacerlo al gobierno Nacional para que ceda parte de estos recursos,” opinó el dirigente.

Sobre los dichos del jueves pasado de la ex presidenta CFK sobre el accidente de Once, afirmó que fueron “imprudentes” por el juicio oral que se inició esta semana para analizar cuál fue la responsabilidad del Ministro De Vido. También destacó que las declaraciones fueron “poco felices.”

Consultado sobre las propuestas que tenía si era electo en las próximas elecciones, comentó que tenía proyectos para generar un control sobre la deuda, frente a esto expresó que busca evaluar qué tipo de deuda es, a qué plazo está estipulada, con qué legislación. También busca crear un fondo para el financiamiento de las Pyme.

Por último, señaló que: “Nos parece que es sumamente importante que la pequeña y mediana empresa que aplica entre el 65% del trabajo en empresas con menos de 200 empleados tenga la posibilidad de financiarse a tazas razonables. Queremos incentivar los sectores con mayor mano de obra como por ejemplo el textil y el calzado.”