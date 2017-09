`La Calabresa`: “Estamos recurriendo a la justicia a los efectos de embargue”

Así lo aseguró Carlos Vaquero, Secretario General del sindicato de Panaderos, en una entrevista con `El Retrato…`. Comentó que las tres empleadas despedidas recibieron maltratos durante su labor y que era sabido que en la confitería había trabajo en negro.

Hace unos días un nuevo comercio cerró sus puertas despidiendo a tres, de los 8 trabajadores que tenía el lugar. Las trabajadoras que aún esperan su indemnización, denunciaron maltratos por parte de dueño del lugar.

Carlos Vaquero, Secretario General, explicó que: “En este momento `La Calabresa´ está cerrada. Esto fue una maniobra de la empresa. Cuatro empleadas venían reclamando salarios desde julio, a tres las despidió, una estaba embarazada.”

Los motivos que expresó la confitería en una carta documento fue que las despedía por cierre del negocio.

“El negocio cerró 3 días, al cuarto volvió a abrir. Hoy está cerrada pero nosotros vemos que es una maniobra de cambio de razón social o algún tipo de esa naturaleza. De todas maneras seguimos insistiendo,” aseguró Vaquero.

También afirmó que mediante la fuerza pública el dueño del lugar fue citado al Ministerio de Trabajo, sin embargo este no se presentó.

“Lo hemos citado para el día 4 nuevamente, en caso de que no venga lo seguiremos buscando en la puerta, o si abre con otro nombre o con otra razón social, no importa. Seguiremos marchando sorpresivamente al domicilio particular de forma pacífica,” expresó el Secretario General.

Vaquero explicó que están recurriendo a la justicia a los efectos de embargue de los bienes que tenga el propietario. Por otro lado también siguen exigiendo la indemnización y el no abandono a las trabajadoras.

“Nosotros siempre solicitamos la fuente de trabajo, la empresa en ningún momento quiso darle el trabajo sino la indemnización. Finalmente no dio ni una cosa ni la otra. Estos son los empresarios que hoy en día se aprovechan de la gente,” opinó.

´La Calabresa´ tiene un total de 8 trabajadores. Si bien desde el sindicato “se sabe” que hay algunos que están en negro, desde el Ministerio aún no se pudo detectar.

“Conversando con las chicas sabemos que tiene gente en negro, lo primero que vamos a hacer en cuanto abra es que regularicen la situación. Queremos también la presencia de la AFIP para que vea las deudas que tiene en cuanto aporte, jubilación e ingresos brutos.”

En cuanto a los maltratos que describieron las empleadas echadas, Vaquero confirmó que las mandaban a limpiar la vereda y el baño. También eran amonestadas y eran amenazadas mediante la suspensión o el despido. “Esto era constante,” describió.

Consultado por “El Retrato…” sobre si existen otras confiterías que estén atravesando esta situación, afirmó que: “No, son temas muy particulares y aislados. Hay sitios en donde deben reducir personal y se sientan a conversar con la gente y el sindicato. Siempre lo que acordamos es la reducción de horario, en vez de hacer 8 horas se trabajan 5 o 4.” Vaquero asevera que la confitería había tenido problemas con la falta de pago, sin embargo nunca se llegó a esta instancia.

Por otro lado también señaló que “todos los sectores están mal, no sólo pasteleros” y agregó: “Seguimos reclamando en paritarias lo que realmente debe cobrar un trabajador, pero cuando aparecen personajes de esta naturaleza con este atropello, hace mucho mal a la actividad.”