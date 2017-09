Comienza la 13° Feria del Libro Mar del Plata Puerto de lectura 

Organizada por el Municipio de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Cultura, la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, comenzará este viernes a las 14 la 13° edición de la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura.

La misma se desarrollará desde este viernes a las 14 hasta el lunes 16 de octubre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento y Alberti y tal como dijo la directora del Sistema Municipal de Biblioteca Públicas e integrante del Comité Organizador de la Feria, María Paz De León, se trata de la feria más extensa del país en cantidad de días.

La Feria podrá visitarse todos los días a partir de las 14, de domingo a jueves hasta las 20 y los viernes y sábados hasta las 21, cuando los vecinos podrán recorrer una gran cantidad de stands de libros con ofertas y promociones, además de participar de diversas actividades de promoción de la lectura, tales como presentaciones de libros, talleres, charlas y eventos para toda la familia.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL LIBRO PARA ESTE VIERNES

-15hs en el Espacio de Bibliotecas: Narración Oral “Abuelos narradores cuenteros y cantores” A/C DE “Club de Abuelos narradores, MGP. Un grupo de 5 narradores realizan una rutina de Narración oral, poemas y canciones. Coordina María Victoria Padin.

-16hs: presentación del libro “Herramientas para el Gestor Cultural” de Mabel Zecca. Organiza Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios – AAGeCU. Conceptos básicos para el diseño de una organización cultural, el diagnóstico y la formulación de la propuesta; el pensamiento estratégico y el liderazgo como pilares para el desarrollo de las mismas. Dirigido a Emprendedores, gestores culturales y público en general.

-17hs: presentación de los libros “Memorias de un guionista de historietas” a cargo de Armando S. Fernández. Toda la vida dedicada al mundo de la historieta creando guiones para los personajes emblemáticos de tres generaciones: Nippur de Lagash; Dago; Aquí la Legión; Los Aventureros; Pepe Sánchez; entre otros.

-“Soy fierro” a cargo de Agustín Villasol. Un expediente encontrado casi de casualidad en un juzgado. Un nombre. Una historia que encierra la vida real de uno de los personajes que es ícono de la literatura gauchesca: Martín Fierro.

-“De la sorpresa a la gloria” a cargo de Carlos Gigliotti. El tercer libro de la saga sobre la Historia del Regimiento de Granaderos a Caballo. “EL RUGBY Y SUS VALORES” a cargo de Juan C. Bertta. Un deporte en el cual los valores son la base y la esencia misma que marca el camino de todos aquellos que lo han jugado.

-“Desde el punto de impacto” a cargo de Oscar H. Spath. La artillería antiaérea tuvo una participación muy importante y significativa durante el conflicto del Atlántico sur. Este libro relata la actuación de un sistema de armas que se ganó el respeto de los ingleses. Coordinador Carlos Gigliotti.

-18hs: taller: “Proyecto rayuela” coordina Patricia María Suárez, Participan: Patricia María Suárez, Juan Eyrea, Ignacio Rubio Zapirain. Duración 30 minutos. El Taller de Radio está inspirado en la novela de Julio Cortázar. Podemos acceder a este “libro” de dos formas, 1- De manera lineal, de principio a fin, enlazando lo que producimos como un programa de radio convencional. 2- a través de nuestro Blog, según el tema de interés del lector, ingresando en los post que serán los campos de esta Rayuela que saltamos según lo que nos interese leer o escuchar. Dirigido a Docentes, alumnos de escuelas secundarias y público en general.

-19hs: Ciclo EUDEM – presentacion del libro “Natura. Derivas históricas” de Pablo Capanna. Entrevista al autor Bernabé Tolosa. Dirigido a público en general, docentes y estudiantes universitarios.

-20hs: Eduardo Anguita y Daniel Cecchini presentan su libro “Cárceles”. Crónicas y testimonios de la vida en las cárceles de la Argentina, documentada a través de la voz de los propios presos y de expertos en el sistema penitenciario. Presentador Martin Kobse.

Durante todo el fin de semana las actividades continuarán en el espacio de Sarmiento y Alberti, abiertas a todo público, entre las que se destacan el día sábado la presentación de los libros de las autoras marplatenses Carolina Peleretegui, Adriana Pereyra, Cocó Galli y Claudia Salandra así como la presencia del reconocido escritor marplatense, Carlos Balmaceda, quien se referirá a su nueva novela “Contigo a la distancia”, recientemente lanzada en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

ACTIVIDADES DEL VIERNES

Música de película en el Teatro Colón

Este viernes a las 21 en el Teatro Colón se presentará la Banda Sinfónica Municipal bajo la batuta del Maestro José María Ulla y el Coro del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos.

En esta ocasión, el organismo artístico más antiguo de nuestra ciudad interpretará un repertorio de Música de Película donde ejecutarán: Superman de John Williams, 1492 The Conquest of Paradise de Vangelis, Don’t cry for me Argentina de Andrew Lloyd Webb, Sempre Libera de la Traviatta de Verdi, The Godfather Saga di Nino Rota y Jurassic Park Soundtrack Highlights Jhon Williams. Acompañarán sobre el escenario las grandes voces de la soprano Ximena de la Cruz y el tenor Miguel Silva Macías.

ACTIVIDADES EN EL SORIANO

Variadas propuestas culturales se llevarán a cabo en el Centro Cultural Osvaldo Soriano -25 de Mayo 3108- este viernes.

En primer lugar, a las 15 se llevará a cabo el Programa de Divulgación Gerontológica Municipal organizada por la Dirección de Adultos Mayores. Luego, a las 18 tendrá lugar la presentación de libros de autores marplatenses a cargo de la Sociedad de Escritores Marplatenses con entrada libre y gratuita. Por último, a las 20 subirá a escena el espectáculo Identidad de pueblo con un recorrido por nuestro país a través de sus leyendas, danzas y tradiciones.

LA BANDA MARPLATENSE HASTA MAÑANA LANZA NUEVO DISCO

La banda marplatense Hasta Mañana lanzará su nuevo disco El Temporal este viernes a las 19 en el Centro Cultural Victoria Ocampo –Matheu 1851-. Durante la presentación, acompañarán la cantante Alilén quien interpretará unas bellas canciones en la apertura y el artista plástico Javier Almirón pintará en vivo.