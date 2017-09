En el marco de una audiencia en donde se presentaron las partes para evaluar acerca de si corresponde otorgar o no la prisión domiciliaria a Federico Sasso, Verónica Borrelli, mamá de la adolescente de 14 años atropellada el 4 de junio, afirmó en diálogo con “el Retrato…”: “Me tocó mirarlo a los ojos a Sasso por primera vez desde que mi nena falleció”.

En una entrevista con “El Retrato…”, Verónica Boreli, mamá de la adolescente que fue atropellada hace 4 meses, comentó la situación en la que se encuentra la causa y cómo se desarrolló la audiencia de este martes, la primera en que ambas partes se encontraron.

Verónica Boreli comentó: “Tuvimos una audiencia, creo que fue la más difícil de todas porque me tocó mirarlo a los ojos a Sasso por primera vez desde que mi nena falleció el 4 de junio. Imaginate lo difícil que es ese momento en donde tenes a la persona que mató a tu hija adelante”.

Además explicó que en la misma se estuvo analizando si la jueza le iba a dar prisión domiciliaria al joven de 19 años, Federico Sasso, quien hace 4 meses atropelló a Bernaola en Alberti y la costa. “Esto se estuvo viendo con la morigeración que le corresponde que es la pulsera. Facundo Capparelli, su abogado, presentó las causas por las cuales Sasso debería estar con prisión domiciliaria”, indicó.

Y añadió: “Nosotros con Orsini, el papá de Lucia y su respectiva abogado, presentamos las pruebas por las cuales no debería estar en prisión domiciliaria”, a la vez que indicó que ahora la familia deberá aguardar entre cinco y diez días para ver qué decide la jueza.

La mamá de Lucia hizo hincapié en que le interesa el juicio: “Quiero llegar a esa instancia en donde las pruebas se ponen arriba de la mesa y todos nos vemos la cara, en donde ya no depende de una persona sola decidir ciertas cosas”.

Por otro lado, también destacó que recibió un mensaje en donde le comunicaban que la jueza concedió la elevación a juicio. “Esto es muy bueno, da muestras de que la causa está avanzando abismalmente. Existen posibilidades de que Capparelli apele a todo esto, por lo que puede demorarse, sin embargo lo importante es que a jueza ya lo firmó”, opinó Borelli.

También explicó que una vez que la otra parte apele, la causa pasará por distintas cámaras, por lo que detalló que se verá paso a paso qué decisiones tomar. En referencia a los tiempos que se esperan hasta que la causa sea elevada expresó que aún no hay fechas concretas.

“Vamos a ver qué pasa, se supone que si no apelan tiene que ir ya. Vos calcula que Lucia murió hace 4 meses, fue todo muy rápido. Acá lo importante es que la jueza haya firmado la elevación a juicio y que no tengamos que seguir presentando causas ni darle lugar a un montón de cosas que nos demoran, en este caso vamos a esperar que sea rápido, no veo la hora de que esto se termine”, manifestó.

Al ser consultada sobre cómo está ella y su familia aseguró que están “hechos pomada.” Explicó que la muerte de Lucia fue una muerte muy trágica que no se la esperaba. “Lo único que me interesa son mis hijas, no puedo ver a mi hija de 17 años sufrir como está sufriendo, ni a mi hija de 13 de la misma forma. No quiero que sufran, no las traje a este mundo para esto. A mí me tocó sufrir y bueno, ya tengo 38 años y me tocó lo peor de la vida”, lamentó.

Por último, aseguró que Lucía se fue muy joven y esto fue terrible, opinó que fue como “si le hubiesen sacado el alma”.