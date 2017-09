Arroyo recorrió la avanzada obra de asfalto sobre la Avenida Tetamanti

“Nunca en la historia de General Pueyrredon, el Gobierno Nacional y Provincial volcó tantos fondos en el Partido”, dijo Arroyo acompañado del presidente del EMVIAL, el ingeniero Pablo Simoni, en el marco de una recorrida sobre la importante obra de asfalto sobre la avenida Tetamanti, se trata de una arteria que une a los barrios Parque Palermo y Parque Hermoso.

El intendente Carlos Fernando Arroyo calificó como “excelente” la importante obra de asfalto que lleva adelante el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL) sobre avenida Tetamanti. Junto al presidente del EMVIAL, Ing. Pablo Simoni, el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, recorrió los trabajos que se llevan a cabo desde la vía hasta el destacamento policial de Valle Hermoso.

Las 41 cuadras lineales asfaltadas representan una obra clave sobre Tetamanti porque se trata de una avenida que une los barrios Parque Palermo y Parque Hermoso. No solo beneficiará el recorrido de colectivos por esos barrios sino, además, la circulación que transporta gran cantidad de la producción hortícola de la ciudad y la circulación hacia los distintos clubes deportivos de la zona.

En primer lugar, el Intendente Arroyo valoró que “el EMVIAL está trabajando en la confección de una obra que había quedado inconclusa y que hace un año era un barrizal. Ahora es una obra recuperada con la mejor calidad de material y el mejor grosor” y detalló que “se hicieron 4100 metros de carpeta asfáltica y, si conseguimos más fondos, vamos a tratar de mejorar la transitabilidad peatonal del lugar, poniendo veredones para que la gente pueda transitar sin tener que caminar por la calle”.

“Es meritorio el trabajo que está llevando adelante el EMVIAL en toda la ciudad, esta es una muestra”, indicó el Jefe Comunal. “Todos los marplatenses saben la importancia que tiene esta avenida. Es un ida y vuelta para Batán. De hecho, toda la producción frutihortícola sale por acá”, agregó.

En este contexto, recordó que “cuando estuve acá la última vez, era intransitable. La gente vivía con el barro al cuello. Ahora es otro mundo, todavía nos falta y somos conscientes, pero estamos haciendo un esfuerzo tremendo desde el punto de vista económico y laboral, para poder llegar a todos los barrios”.

“Esta obra mejorará la circulación del transporte público”

A la vez, el intendente Arroyo subrayó que “esta obra mejorará la circulación del transporte público que, por razones de espacio y de economía, es el futuro. Hay que promover la utilización del transporte público por sobre la utilización del auto particular”.

“Esta – continuó – es la política que está implementada en CABA por Guillermo Dietrich (Ministro de Transporte de la Nación) a la que yo adhiero porque debemos andar menos en auto y más a pie o en bicicleta”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que “estas obras no están pensadas en función de las elecciones ni mucho menos, son órdenes directas de Presidencia y Gobernación. Formamos un equipo y hacemos todo en consecuencia. No hay ningún secreto, por eso las obras van a seguir en la medida que haya recursos”.

“A medida que se vayan resolviendo los problemas de asfalto, otros temas pasarán a ocupar el primer lugar, en este momento, la terminación del Centro de Salud N°1 y el Aeropuerto, que para mí es fundamental, ya que estamos viendo si se puede hacer una pista anexa”, agregó el titular del Ejecutivo Municipal.

En este sentido, remarcó que “nunca en la historia de General Pueyrredon, el Gobierno Nacional y Provincial volcó tantos fondos en el Partido” y recordó que “al principio de la gestión firme un contrato con el ENOHSA por 2800 millones destinado a enterrar 30 mil metros de caños para agua corriente para tratar de completar el 100% del Partido, aumentar el sistema de cloacas y terminar la plata de efluentes cloacales y el depósito de calle Tucumán. Esto es algo que quiere Macri”.

Simoni: “Estimamos terminar la obra entre este martes y miércoles”

Por su parte, el presidente del EMVIAL, Ing. Pablo Simoni, aclaró que “no nos olvidemos que ésta era una obra inconclusa” y amplió sobre los trabajos realizados hasta el momento: “Asfaltamos los primeros 650 metros con doble carpeta, primero colocamos 6 centímetros de base y luego se hizo la carpeta final con otros 7 centímetros. Lo cual estamos hablando de 13 cm. para que aguante la circulación de vehículos de gran porte. Esto se hizo hasta Mario Bravo (desde la vía)”.

En tanto, expuso que “calculamos que el martes o miércoles de esta semana estaremos finalizando los trabajos desde Mario Bravo hacia el Destacamento Policial”. Esta obra se trata de una recolocación de carpeta asfáltica sobre la ya existente con lo cual “vamos a tener una doble base”.

En este contexto, informó que – con motivo de la circulación de transportes de gran porte – al no tener contención lateral se estima una durabilidad de tres años. “Con cordón cuneta, estamos hablando de siete años de duración. Al no tener contención, nos tenemos que ocupar de consolidar los banquinas, para que no se rompa el asfalto”, explicó el Ing. Simoni.

“Sabemos que en esta calle, en su momento, no fluía el agua, por eso estamos trabajando con OSSE e Hidráulica, para darle finalización a varias de las carpeta que existen en la zona. A la vez, se está instalando tubería complementaria para que pueda ser el pasaje de una vereda a otra”, dijo.

Detalles sobre las obras sobre Tetamanti

El EMVIAL llevó adelante una obra integral de asfalto en la av. Tetamanti. La primera parte de los trabajos se realizaron desde Génova hasta Mario Bravo (636 metros lineales con una calzada de 7.5 metros, es decir, 4.700 mts2 y 1.511tn).

En el segundo tramo, desde ésta última hasta el destacamento policial de Valle Hermoso (del 1 de septiembre a la fecha), fueron 2.130tn. A esto se suma 600 para finalizar entre martes y miércoles. Allí son 3.500mts lineales totalizando más de 4.100mts lineales).

“Desde las vías hacia Mario Bravo se colocó carpeta asfáltica nueva con terminadora, y luego se continuó bajo esta modalidad con motoniveladora”, precisaron desde el EMVIAL.

Próximas obras

El Presidente del EMVIAL comunicó que “tenemos abiertos 13 frentes de trabajo” y adelantó que “próximamente vamos a arrancar con la obra de la calle Malvinas, luego continuaremos por Berutti y también vamos a darle comienzo a la obra de Peralta Ramos, desde Juan B. Justo a la avenida 39. Pero no nos quedamos solo con estas obras, tenemos Fray Luis Beltrán entre la costa y Gandhi. Ahí haremos de una obra de magnitud, de cordón cuneta con asfalto, lo cual es una de las tantas obras que tengo para los próximos días”.