Kimberley goleó a San Cayetano y se prendió en el Federal B

El Dragón venció con total autoridad a Independiente de San Cayetano por 4 a 2 en el marco de la undécima fecha del Torneo Federal B de fútbol en un partido que se convirtió en espectáculo deportivo con el correr de los minutos. Gonzalo Gómez en dos ocasiones, Franco Mañas y Matías Barreiro anotaron para el dueño de casa que alcanzó las 17 unidades en la Zona B de la Región Pampeana Sur y se acomoda en búsqueda de la clasificación a playoffs.

De antemano se sabía que era un partido trascendental para seguir con vida en un grupo que está todo muy ajustado. Y así se jugó desde el minuto cero, con Kimberley bien parado dentro del campo de juego y con un esquema atípico. Por primera vez en este 2017, Mariano Mignini decidió salir a la cancha con tres volantes de contención para darle mayores libertades a Matías Barreiro que jugó por delante de Juan Ignacio Briones, Juan Manuel Rodríguez Rendón y Franco Mañas.

Adelante, Gonzalo Gómez se encargó de jerarquizar cada uno de los ataques y Nicolás Baigorria, de gran primer tiempo, tuvo su mejor encuentro desde que llegó a Mar del Plata provocando varias infracciones y siendo punzante por los costados.

Lo de la defensa no sorprendió. Ya de memoria, los cuatro marcadores tuvieron la difícil tarea de contener a Braian Uribe y David Moreno pero lo hicieron sin problemas y con soltura, sobre todo por el sector izquierdo donde Juan Cebada se mostró siempre como opción de pase y comienzo limpio para cada salida.

A los 12 iba a llegar el primer grito de un partido intenso. Barreiro jugó de taco para Mañas que entendió a la perfección la situación, desbordó y mandó el centro bajo al que no pudo llegar Baigorria pero si Gómez que apareció por atrás de todos para empujarla y establecer el 1 a 0 cuando Independiente intentaba un poco más.

Sin relajarse, Kimberley siguió yendo en búsqueda de más ante un rival que parecía shockeado por el resultado. Así, a los 18 iba a llegar el segundo en los pies de Franco Mañas que cazó un despeje en la puerta del área y sacó un remate imposible para Aldo Suárez que había salido mal en el córner y estaba mal posicionado.

Recién con el 2-0 el “Chimango” entró en partido. Azurmendi se hizo cargo del equipo y empezó a asociarse con Uribe, la carta goleadora de Damián García. Y el mismo ex Aldosivi y Alvarado iba a encontrar el descuento recién a los 35 en la segunda jugada de un tiro de esquina que Juan Martínez volvió a meter en juego y el máximo artillero de la zona definió con una media vuelta perfecta al segundo palo de Gabriel Barucco.

Sin dudas que el gol fue anímicamente positivo para la visita y lo demostró en los minutos posteriores al descuento. Pero a los 39 iba a llegar un grosero error de César Espende que se apuró en la salida de una pelota detenida, le pegó en la espalda a un compañero y Matías Barreiro, a pura astucia, habilitó a Gómez que definió sutil ante la salida de Suárez para decretar el 3 a 1.

En el complemento el nivel del partido no bajó. Independiente salió decidido a buscar el descuento y para ello ingresó a Santiago Giuntini en lugar de César Smoulenard que debió haberse ido expulsado en el primer tiempo.

Pero, nuevamente, el que se encontró con el gol fue Kimberley. A los 6, Briones, de interesante rendimiento, abrió para Gómez que no pudo con el ex aquero del Dragón pero después de dos rebotes la pelota le quedó a Barreiro que dentro del área chica definió con una media chilena para estampar el 4 a 1.

Los de San Cayetano seguían yendo para adelante pero sin claridad ni profundidad gracias al gran despliegue del mediocampo. A los 21, Emiliano Fortete pudo marcar el quinto en un córner pero su cabezazo se fue apenas desviado.

Pese a que había espacios, el encuentro se empezó a tornar trabado y la sensación de que estaba liquidado hizo que se perdiera un poco el hilo de juego. Pero el que seguía enchufado era Azurmendi que a los 38 iba a encontrar el descuento con un gran remate de media distancia que Barucco alcanzó a tocar pero no pudo evitar el 4 a 2 que invitó a soñar nuevamente al Chimango.

A los 40, Ezequiel Goiburu tuvo su situación luego de otra buena jugada colectiva y una gran gambeta de Barreiro contra Suárez pero el “uno” visitante volvió rápido y llegó a ahogarle el grito al ex Cadetes.

Sin tiempo para más, Sebastián Corti también tuvo la suya para cumplir la “ley del ex” pero su tiro libre dio contra el travesaño.

El próximo fin de semana Kimberley deberá viajar a Norberto De La Riestra para enfrentar a Atlético que sigue peleando en los puestos bajos por no perder la categoría y viene de protagonizar un partido polémico con Argentinos en el que Jorge Liendo recibió suspensión provisoria hasta que se estudie su caso por la agresión al árbitro platense Bruno Amiconi.

SÍNTESIS

Kimberley 4: Gabriel Barucco; Guido Lucero, Esteban Erramuspe, Emiliano Fortete y Juan Cebada; Juan Ignacio Briones, Juan Manuel Rodríguez Rendón y Franco Mañas; Matías Barreiro; Nicolás Baigorria y Gonzalo Gómez. DT: Mariano Mignini.

Independiente SC 2: Aldo Suárez; Juan Martínez, Federico Quintas, César Espende y César Smoulenard; Matías Gutiérrez, Sebastián Corti, Fernando Galván y Daniel Azurmendi; David Moreno y Braian Uribe. DT: Damián García.

Cambios en el ST: Desde el inicio, Santiago Giuntini por Smoulenard (I), 8′ Ezequiel Goiburu por Baigorria (K), 19′ Santiago Vázquez por Galván (I), 35′ Franco Hernández por Briones (K) y Brian Cortadi por Gutiérrez (I) y 41′ Joaquín Solaberrieta por Rodríguez Rendón (K).

Goles en el PT: 12′ y 39′ Gómez (K), 18′ Mañas (K) y 35′ Uribe (I).

Goles en el ST: 6′ Barreiro (K) y 38′ Azurmendi (I).

Árbitro: Diego Gil.

Estadio: José Alberto Valle.