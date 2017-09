El Centro Cultural América Libre cumple 11 años y lo festeja a lo grande

Este domingo a partir de las 18.30 comenzarán los festejos del aniversario del espacio recuperado en el 2006. La jornada contará con la proyección de un video institucional, y la intervención del colectivo Crisálida. También habrá una clase abierta de teatro llevada a cabo por “Praxis”, sumado a la intervención de “Evelia Murillo” y “Mala Junta”. Además habrá muestras de circo, danza y tango, entre otras actividades.

El 24 de septiembre del 2006 un grupo de personas recuperó el edificio público, situado en la esquina de 20 de Septiembre y San Martin. El edificio llevaba 9 años en desuso, por lo que la idea del ingreso constaba en transformar ese lugar para la promoción de la cultura popular.

“Varias organizaciones sociales y políticas de la ciudad pensaban que era importante recuperar una nueva idea de cultura, que incluyera además del arte, toda creación y conocimiento social. El América libre nació con la idea de recuperar un edificio que nadie esté usando para construir ahí el sueño colectivo,” rememora Carmen Domínguez, integrante del espacio.

Domínguez destaca que la idea era concebir a la cultura como una herramienta de transformación social, como una herramienta para cambiar el mundo.

“Luego de varios días de negociación el espacio pudo ser abierto y habitado por artistas, talleristas, vecinos y vecinas que le dieron vida al sueño inicial de los y las que imaginábamos que un espacio de cultura popular era posible en la ciudad. La recuperación del espacio fue noticia a nivel nacional porque no había antecedentes de algo así, ” recuerda Domínguez.

El centro cultural está abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas. Existen talleres artísticos, cuatro cooperativas de trabajo vinculadas con el MTE y la CTEP, el colectivo de Salud Mental Crisálida (Proyecto de extensión de la UNMDP), y dos comisiones del plan Fines. Por otro lado, también es un espacio de encuentro y reunión de muchos colectivos y organizaciones sociales de la ciudad.

“El espacio creció pese al Argentinazo del 2001, todas las organizaciones que querían construir una nueva alternativa se empiezan a organizar, y en el Congreso de Cultura del 2005, se tira esta idea de recuperar espacios deshabitados para el uso de la cultura. Este grupo de organizaciones lo toman como algo propio y lo llevan adelante,” comentó la integrante de la Comisión de Cultura.

También señaló que en cada aniversario se analiza lo que se ha hecho y hacia dónde van como colectivo.

“Allí comenzamos a recordar nombres de compañeros y compañeras que han marcado muy fuertemente el camino del centro cultural. Hablando con Federico Poleri a mí me quedó muy grabada la idea de un proyecto como prueba piloto. Yo creo que el América es una prueba piloto de que un mundo mejor es posible y que la construcción colectiva y participativa se puede. Seguimos construyendo de manera colectiva más allá de que forme parte de una organización política como es Patria Grande, el América es un espacio abierto para que la gente se pueda sumar y tener actividades.”

Queda claro entonces que el centro Cultural es una construcción colectiva, que ha transitado por órdenes de desalojo y distintos gobiernos, y que pese a todo, tuvo el apoyo de vecinos y vecinas de la ciudad. Con el paso del tiempo quedaron consolidados los diferentes proyectos que hoy están en pie.

“Hasta el 2012 el América tenía guardias diurnas y nocturnas porque era un espacio que había que cuidar, también había comisiones de limpieza y gente que se quedaba a cubrir guardias para atender. El cerramiento que está ahora no estuvo siempre, de manera colectiva y mediante las actividades que hacíamos sumado al apoyo de todos y todas fuimos creciendo y mejorando la infraestructura.”

Gracias a la organización, Carmen destaca que tienen una de las rocket (estufa) más grandes de Sudamérica, realizada por la Cooperativa ´Caminante´, a esto se suman dos paredes de barro en el tercer piso conocido como ´El Palomar,´ en donde se dan las clases de circo, tela y trapecio. También allí se desarrollan las actividades de Teatro y las de Crisálida –Arte y Salud Mental-.

Domínguez también destaca que: “Con el paso del tiempo se fueron sumando organizaciones que vieron en el América Libre un espacio de crecimiento y construcción colectiva. Hay talleres de folclore, aéreos y de danza. También está la escuela de formación actoral ´Praxis´ que tiene talleres de teatro para adultos y jóvenes. Hay también obras de teatro que se realizan todos los domingos.”

Muchos son los años de trayectoria que transitaron desde el América Libre. Tras el cambio de gestión hubo un malestar muy grande desde el ámbito cultural que se vio afectado tras los cierres de muchos de los programas barriales-socioculturales. A esto también se le debe sumar las amenazas que sufrió el Centro Cultural ´Séptimo Fuego´, o el robo que sufrió hace 5 días ´El Club del Teatro.´

“Sabemos que esta Secretaria de Cultura responde directamente a las políticas del Estado Nacional, que tiene un correlato directo con lo que se está haciendo en Nación y Provincia. Una de las primeras cosas que se hicieron fue el desguace y el avasallamiento contra el Consejo Provincial de teatro Independiente, esto fue tremendo, en Mar del Plata logramos un movimiento muy grande y diverso que llevó adelante festivales y encuentros.”

Domínguez también remarcó que los programas socioculturales sufrieron la quita de los 89 capacitadores que quedaron sin trabajo: “Todavía hay una deuda del 2015 que no la pagaron. Cambiaron todos los proyectos, no hay subsidios, no hay recursos y no están bien utilizados, están haciendo cosas tremendas,” sentenció.

Por último, Carmen invitó a quienes quieran participar el domingo a la jornada de festejos que comenzará a las 18.30 con la proyección de un video institucional, seguido a las 19 por una intervención llevada a cabo por el colectivo ´Crisálida´ de arte y salud mental.

A las 19.30 hará su presentación la Escuela de formación teatral ´Praxis´ con una clase abierta, mientras que a las 20 se realizará la intervención de la agrupación docente “Evelia Murillo” y la colectiva feminista “Mala Junta”.

A las 20.30 aparecerá en escena ´Insurgente danza´, mientras que seguido de eso será el turno de la muestra aérea. A las 21.30 se realizará la charla y proyección de la cooperativa Caminantes / Ecomuna. Media hora después habrá una muestra de tango, seguido de la torta y el video institucional. La jornada tendrá su cierre a las 22.30 con el cierre musical con ´Boró´.