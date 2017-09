Acción Marplatensa puso urnas en las calles y la gente vota obras prioritarias

El Partido de la Ciudad difundió diez iniciativas para trabajar en Mar del Plata y Batán y habilitó urnas para que todos puedan expresar cuáles son las problemáticas que más les preocupan, las cuales luego serán impulsadas por los candidatos en el Concejo Deliberante. “La elección no es solo nacional y se deben priorizar los proyectos que eligen los vecinos”, señaló Artime.

En el marco de la campaña electoral y con el objetivo de dar a conocer sus propuestas para poner a Mar del Plata de pie, Acción Marplatense dispuso de mesas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, a fin de que el vecino se interiorice sobre las propuestas y pueda votar entre ellas las que consideran prioritarias.

Las mesas de AM recorrerán todos los barrios y según explicó el candidato a concejal Marcelo Artime, la gente que se acerque encontrará las propuestas, “que tienen en cuenta las problemáticas locales y las posibles soluciones”. “La elección no es solo nacional y no se pueden perder de vista las necesidades de los vecinos porque Mar del Plata también elige”, destacó.

Por otra parte, los vecinos tienen la posibilidad de elegir las propuestas que creen más prioritarias, lo que generará un diálogo con los candidatos, quienes se comprometen a impulsarlas al momento de llevar adelante su gestión en las bancas de concejales. Por eso, “al final de cada día se hace un recuento y una conclusión de lo que la gente eligió”, explicó Artime.

Asimismo, en los distintos puntos de difusión estarán integrantes de la mesa directiva y amigos del Partido de la Ciudad, quienes también asesorarán a aquellos que tienen dudas respecto a cómo se realiza el corte de boleta.

“Se busca un ida y vuelta con el vecino en cuanto a las propuestas que tenemos desde AM, para que no solo sepan cómo queremos abordar los problemas de los marplatenses y batanenses, sino también escucharlos para poder trabajar directamente en las necesidades reales de la gente”, remarcó Artime.

Aquellos que no pueden acercarse a las mesas, pueden votar por internet a través de la web oficial del Partido de la Ciudad (www.accionmarplatense.org/marceloartime). Allí tienen la posibilidad de interiorizarse sobre toda la plataforma de propuestas y además establecer cuál de los puntos considera prioritario.