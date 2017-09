Monseñor Mestre visitó un centro cultural y merendero del barrio Nuevo Golf

Recientemente llegado de Roma, del seminario de formación para nuevos obispos, en donde también pudo compartir una audiencia con el papa Francisco; el nuevo obispo de Mar del Plata, visitó el barrio Nuevo Golf. Durante la tarde, se acercó al centro cultural “Dulces sonrisas”, invitado por los jóvenes del grupo “Adelante” quienes desde hace tiempo vienen realizando allí su labor junto a Andrea, quien anima y motiva el merendero. El obispo de Mar del Plata se interiorizó de la labor en el lugar, y pudo recorrer la edificación que están realizando para poder mejorar las condiciones de los niños y familias que asisten allí.

“El grupo se inició como un espacio para poder ayudar a otros, y ahora buscamos que esta motivación de ayudar a quien lo necesita sea también impulso para que otros jóvenes se comprometan no sólo aquí, sino también en las pastorales y servicios de la ciudad”, explicó Francisco Desteffaniz, de 25 años, a monseñor Mestre. Por su parte, el obispo escuchó a Andrea, quien contó su tarea cotidiana, y le expresó aquellas cuestiones que más le preocupan e incluso se generó un espacio de oración y bendición.

“La visita me pareció muy conmovedora por la realidad difícl que viven hermanos a pocos minutos del centro de la ciudad de Mar del Plata, y a su vez muy esperanzadora por el compromiso de Andrea y de los distintos hermanos que colaboran para poder acompañar las situaciones de pobreza, necesidad y vulnerabilidad de los hermanos de este barrio”, expresó monseñor Mestre sobre lo vivido. “Por mi parte fui profundamente edificado. Como obispo es mi deseo confirmar, bendecir y alentar la esperanza, ésta y tantas otras hermosas tareas de generosidad y preocupación por los hermanos que tebemos en el marco de la vida de la Iglesia y de la fe”, destacó el obispo.

Finalmente, el pastor de la Iglesia Católica de Mar del Plata, agradeció a los jóvenes del grupo Adelante por la invitación, “me alegra ir tomando conocimiento de estas iniciativas. Les agradezco que me hayan invitado, es una muy linda tarea y me entusiasma también que se pueda contagiar la experiencia para que más jóvenes se comprometan en lo social”.

“Adelante” está conformado por gran cantidad de jóvenes voluntarios que realizan tareas en distintos espacios de la ciudad, como “La noche de la Caridad”, “Hogar Nazaret”, “Dies Domini”, y también en el comedor “Dulces Sonrisas”, entre otros. Se propusieron reunir fondos para poder construir un nuevo espacio para que los niños puedan estar más cómodos y también brindar más propuestas, por lo que se proyecta que el espacio sea un centro cultural. Para la construcción del espacio, han realizado distintas campañas, venta de empanadas, rifas, entre otros y se conectaron con la fundación Soporte que dirige el arquitecto que busca que sean las familias del barrio las que se comprometan en la autoconstrucción de este espacio.