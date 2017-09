Los Djs Dennis Cruz y Leonardo Gonnelli en el “Stage Spring Edition”

Después de una apertura exitosa con Jay Lumen, llegan este sábado a la ciudad dos exponentes europeos: Dennis Cruz y Leonardo Gonnelli, los cuales harán vibrar a todos en “Stage Spring Edition” el evento de la llegada de la primavera.

Durante los últimos años la escena de la música electrónica tomó un papel protagónico en la ciudad, por eso es que nace Stage Club, ubicado en Juan B. Justo 630, para darle el lugar que realmente necesita. Los últimos tickets con descuento se pueden conseguir en BPM, Güemes 3096.

Dennis Cruz, uno de los pilares de “underground house” y “tech community”, los 17 años de edad Dennis comenzó como DJ mientras estudiaba ingenieria en sonido y los 20 años, ya había trabajado con varios artistas de hiphop y bandas de rock como productor de estudio. Como DJ y productor busca establecer tendencias con sus sonidos frescos y este años 2017 es en verdad un hito para su trayectoria.

El español nunca está lejos de la cima de las listas, gracias a su alta tasa de lanzamiento en etiquetas como Snatch !, Solid Grooves, Suara, Lemon-Aid y Suruba X entre muchos otros. Por su trabajo cosechó muchos premios y nominaciones desde “Beatport’s 3rd Best Tech House Artist” hasta “Resident Advisor’s 2nd Most Charted Artist of 2016”.

Ha tenido muchos número 1 en Beatport y está actualmente arriba en Tech House Chart. Sus producciones hace “estallar” a sus seguidores por eso no es de extrañar que grandes hitters como Jamie Jones y Joseph Capriatti, Roger Sánchez y Marco Carola utilizen sus canciones cuando necesitan hacer un impacto.

En 2015, Dennis fue nominado Mejor Dj Tech-House y Mejor Artista Español en los Vicious Music Awards, y más recientemente en 2016 Dennis recibió 4 nominaciones, Mejor Dj Tech-House, Mejor Artista Español, Mejor Productor y Mejor Dj de Vicious.

Como DJ también, Dennis siempre traza emocionantes viajes musicales que hacen que la gente sienta emociones reales mientras bailan toda la noche. Ha mezclado sus amplias influencias musicales y su mezcla de estilos en toda Europa, desde Grecia hasta el Reino Unido, a través de América del Norte y del Sur, Rusia y toda Australia.

Por su parte, Leonardo Gonnelli (italiano) con una carrera que abarca más de una década y una gran cantidad de eventos de renombre mundial en su haber, no es ajeno al gran escenario. Después de haber pasado por las filas de la escena de la casa florentina, Leonardo viene armado con un rico catálogo de conocimientos musicales, que llamaron la atención de los mejores de la industria.

La carrera de DJ de Leonardo comenzó en Florencia en el 2001, y fue fuertemente influenciada por las escenas de acid-house y techno de Detroit que asaltaron los años 90. Su enfoque dinámico e innovador para hacer música ha captado la atención de artistas de alto perfil como Seth Troxler, Loco Dice, Richie Hawtin, Jamie Jones, Adam Bayer, Marco Carola, Sven Vath, Dubfire y muchos otros.

Además de ganar una reputación por producir canciones de alta calidad, Leonardo ha demostrado su excepcional talento como DJ mientras toca en eventos mundiales desde Pacha en Buenos Aires hasta el legendario Space Miami, el nuevo y caliente lugar underground STEAM Miami, el Dockyard Festival ADE en Amsterdam y por supuesto, Sonar Off Week en Barcelona.

En 2014 Leonardo colaboró con el dúo más popular de España, Chus & Ceballos, para lanzar la mezcla original de ‘Soledad’ en Stereo Productions y Defected Records. La pista altamente alabada recibió el apoyo de pesos pesados de la industria incluyendo Carl Cox, Solomun, Adam Beyer, José Capriati, Seth Troxler, Jamie Jones, Nic Fanciulli, Nicole Moudaber y se podía oír pulsando a través de cada pista de baile en Ibiza. ‘Soledad’ permaneció en el Tech House Top 100 de Beatport durante seis meses, y recibió una nominación a ‘Best Track’ en los Vicious Music Awards 2014.

Esta combinación perfecta de eventos de alto perfil y colaboraciones es testimonio de su dedicación y entusiasmo, y como el ritmo aumenta, está claro, este viaje está conduciendo directamente a la cima.