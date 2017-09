Coronel: “No queremos que cierren panaderías, sino que se regularicen su situación”

En el marco del numeroso cierre de locales gastronómicos, panaderías y comercios en general que sucedieron en el último tiempo en la ciudad, Ernesto Coronel (FOTO), Secretario General de los Trabajadores Panaderos, en diálogo con “el Retrato…” realizó un balance general de su sector y expresó que entre otras cosas “se ha detectado excremento de rata en muchos establecimientos, piso de tierra y una falta de higiene total”.

En tal sentido, Coronel explicó que se encuentran haciendo constantemente inspecciones con Inspección General y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. “Hemos detectado que le pagan mal a los trabajadores, media jornada y la falta de pago de un montón de conquistas que tenemos en el Convenio Colectivo de Trabajo”,sostuvo.

“Las panadería que son truchas o ilegales se cierran porque no tienen habilitación. Los trabajadores no tienen ART, obra social, vacaciones o aguinaldo”, indicó el referente de Soemsa a la vez que puntualizó en el tema de salud: “Se ha detectado excremento de rata en muchos establecimientos, piso de tierra y una falta de higiene total”.

Seguidamente, destacó que “la intención de los controles e inspecciones que se están haciendo no es que cierren las panaderías sino que se pongan en regla, la habiliten y brinden las condiciones de trabajo que tienen que dar. Queremos que el titular regularice a los trabajadores y más que nada por la higiene”.

En relación a las cuestiones salariales, manifestaron que tuvieron un incremento salarial de marzo a agosto del 12%. “Ahora nos tenemos que sentar a conversar, pero entendemos que también la parte empresaria sufre una situación bastante compleja”, señaló Coronel y agregó que les quieren dar un aumento de $1500 por mes hasta marzo, pero no remunerativo.

Asimismo, detalló que tienen en el gremio alrededor de 2500 afiliados y que abarca la quinta sección de la provincia de Buenos Aires. “Lo que sucede en el partido de la costa, es peor que Mar del Plata, ya que el invierno es inhóspito y recién empieza a mover algo en diciembre”, aclaró a la vez que destacó que no hay muchos casos de trabajo temporario en su sector.

“En La Plata o Capital el kilo de pan ya llega a los $50 y la docena de facturas $120”

El referente de Panaderos hizo hincapié en el cierre de la Panadería El Regional, que dejó a unas 15 familias sin trabajo. “No pagó las indemnizaciones porque presentó quiebra y es un 50%. Tenían un par de cosas, pero no llegaban al total que le debían a los trabajadores”, apuntó Coronel y comentó que también haya otra panadería de la ciudad que despidió a 8 empleados.

“Si la gente no puede comprar pan que es lo elemental, estamos complicados”, remarcó el gremialista marplatense y sumó a esta situación el tema de las inundaciones que afectaron en el último tiempo a la provincia de Buenos Aires, lo cual “va a incrementar los costos de la harina”. A su vez, indicó que en La Plata o Capital Federal el kilo de pan ya llega a los $50 y la docena de facturas $120.

Por otra parte, hizo hincapié en la temporada de verano que se aproxima y manifestó a “el Retrato…” que se encuentra “muy ansioso” porque sea una buena temporada, pero que hay mucha gente que viaja al exterior porque le sale más económico que hacer turismo en el país.

Además, se refirió a las medidas tomadas por el gobierno nacional y apuntó: “Ojalá que encuentren el rumbo rápido, porque esto nos perjudica a todos y si encuentran el camino nos van a beneficiar a todos. Quiero que le vaya bien a este gobierno, porque también hay que ser realista y este gobierno encontró un desastre cuando asumió”.

En ese contexto y ante la pregunta de “el Retrato…” sobre las leyes de flexibilización laboral manifestó: “No creo sea tan así. Se está hablando en voz baja, pero no creo haya muchos cambios. Tenemos un sistema gremial que no es comparable con Brasil. No va a ser nunca la flexibilización que nos quieren imponer” y agregó: “No creo que el gobierno sea tan tonto de exponerse a una situación que sabe que le va a ir mal”.