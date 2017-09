Leo Gutiérrez: “Todos los jugadores tienen un desafío”

Leonardo Gutiérrez ya está listo. A tres meses y medio de haberle puesto fin a su exitosa carrera de jugador, debutará oficialmente como entrenador en el equipo en el que se despidió de la práctica activa. Peñarol jugará mañana a las 21 frente a Gimnasia y Esgrima en Comodoro Rivadavia en el debut por el Súper 20. El cordobés, en una entrevista que pudo verse en vivo por el canal de Youtube “Peñarol de Mar del Plata (OFICIAL)” y en la nueva web del club (www.peñarolmardelplata.com) repasó la conformación del plantel, el presente, el estado de los lesionados y también explicó su idea de juego.

– ¿Ya te sacaste la ropa de jugador o todavía extrañás algo?

– No extraño nada de la etapa de jugador. Pensé muy bien la decisión que tomé, con mucho tiempo. Es como dijo el “Chapu”, que cuando llegás a esta etapa habiendo dejado todo y no tenés más para dar, ya está. Me gusta donde estoy, me gusta lo que estoy haciendo como me gustó y me apasionó jugar la Liga durante tanto tiempo.

– Tu proceso arrancó con varios problemas en cuanto a los lesionados y arribo de extranjeros.

– Las cosas que nos pasaron me bajonearon un poco, tuvimos un traspie tras otro sin empezar la competencia, como las lesiones o la demora en la llegada de los extranjeros que son tres titulares. Me puse mal pero enseguida hice un click, lo dejé de lado y me enfoqué en los chicos que estaban para estar de la mejor manera y prepararlos para competir. Tenemos que estar de la mejor forma como equipo. Creo que conseguimos tres extranjeros muy inteligentes, que vinieron preparados y se van a acoplar porque entienden la idea que tenemos. Eso nos dejó más tranquilos y nos puso contentos.

– ¿Qué cosas te van causando buenas impresiones en este comienzo del proceso?

– Me gusta la actitud, las ganas de trabajar. Creo que todos los jugadores tienen un desafío. También me gustó que todos quieran venir a Peñarol. A todos cuando se los propusimos dijeron que les encantaba venir y sumar para la historia de este club. Eso me deja tranquilo porque van a dejar todo.

– De los amistosos en Uruguay, ¿qué te gustó?

– Que los nacionales juegan bien, que se adaptaron a las reglas que les propusimos y que tenemos Juveniles que pueden jugar y darnos una mano muy importante. Los extranjeros son inteligentes, ahí nos dimos cuenta que saben jugar. Entrenaron una vez, aprendieron los sistemas y después los hicieron bien. Estamos contentos.

– ¿Y lo que no te gustó?

– Fue todo positivo. A pesar de haber perdido con Atenas, nosotros en un momento cerramos el tercer cuarto con Juveniles y un mayor, y los pibes jugaron a pesar de ir perdiendo por 10 o 15, intentaban hacer. Cosas negativas no saqué, sí algunas para intentar mejorarlas.

– Tienen todo planificado con el cuerpo técnico. ¿También hay algún plazo para empezar a ver los objetivos?

– No planificamos todo, solamente la idea de juego, qué camino queríamos recorrer y cómo quería que estuviera preparado el equipo. Cuando termina una práctica nos juntamos, vemos lo que hicimos bien o mal y armamos el entrenamiento del otro día. No es que está programada toda la temporada. Lo que sí programé en mi cabeza es cómo me gustaría que juegue el equipo y que llegue al inicio de la Liga. El Súper 20 nos va a servir para intentar armar esa forma.

– Tu idea, resumiéndola en un par de frases, es que en defensa no se regala nada y en ataque hay libertades. ¿Podés ampliar un poco estos conceptos?

– Tenemos que ser un equipo defensivo que se mueva en bloque, que haga tirar siempre tiros incómodos. Creo que los equipos que defienden bien tienen mejores años que los que defienden bien. Sé que tenemos jugadores que pueden anotar, que pueden hacer daño ofensivamente, pero tenemos que hacerlo defensivamente para poder equivocarnos en ataque. Si atrás somos fuertes, rozamos, nos tiramos de cabeza, no dejamos que penetren, agarramos nuestros rebotes y podemos correr, ahí van a estar las libertades en ataque. La pelota va a pesar menos a la hora de tomar decisiones porque sabrán que van a estar defendiendo bien. Y se van a empezar a soltar más para tomar las opciones que les dé el juego. La libertad en ataque no es tirar apresurado defendido por los cinco rivales.

– Pudiste armar un plantel con piezas adecuadas para plasmar esa idea.

– Es una idea que le va muy bien al equipo, a la clase de jugadores que tiene el plantel. Si lo hacemos bien como en los entrenamientos vamos a tener muchas chances de ganar los partidos.

– Slider, Guaita y Alloatti son de ese estilo.

– Claro. Guaita es muy versátil, puede defender un tres, un cuatro o un cinco. Alloatti tiene las mismas capacidades. Y “Jony” puede marcar a un uno, un dos y hasta un tres porque es muy agresivo y muy fuerte. Es la clase de jugadores que me gustaron para armar el equipo. Gianella tiene manos rápidas, se ubica bien. Cochran es agresivo, Pettigrew ni hablar y Ricardo (Glenn) defiende bien en el poste bajo y le gusta rozarse, cosa que le gusta poco a los extranjeros generalmente. Cuando recuperamos a los lesionados, ellos también tienen su aporte defensivo y los pibes también. Es un equipo que me gustó para ese aspecto, que es lo que yo busco. No digo que la defensa nos va a llevar a ganar un campeonato, porque hay que hacer las dos cosas bien, pero nos va ayudar a tener muchos partidos en nuestro poder. No hay dudas.

– ¿Cómo llega Nicolás Gianella al debut?

– Bien. Paró un tiempo por su distensión de aductor pero ya está haciendo cosas a la par. Llegó impecable a la pretemporada y en Uruguay estuvo entrenando con nosotros. Hay que cuidarlo y no cargarlo de minutos y va a tener una excelente temporada. Es un gran jugador y está muy bien preparado físicamente y de la cabeza. En el Súper 20 lo vamos a cuidar mucho para que llegue bien al inicio de la temporada.

– El resto de los lesionados, ¿cómo están?

– Van muy bien. Nico Zurschmitten se operó las dos caderas y cambió su forma de pisar. Entrenó y no nos dimos cuenta y tiene una lesión que le va a llevar tiempo. Lo vamos a recuperar y cuidar en el Súper 20. Hace natación, bicicleta, fundamentos de lanzamientos con el “Negro” Echevarría”. Va a llegar muy bien. Jero Barón se está recuperando bien, ya corre, frena, salta, hace lanzamientos. Los médicos dijeron que en un mes estará. Ale Diez ya corre muy bien, también le queda un mes o 40 días para empezar a entrenar con el equipo y luego unos días más para que se ponga a tono con el equipo. “Juani” Marcos estaba espectacular y poniéndose muy bien físicamente y se fracturó el dedo chiquito de la mano izquierda. Tiene treinta días y va dos semanas.

– Los pibes van a tener que estar listos para jugar en el Súper 20 debido a las bajas. ¿Cómo los estás viendo?

– Muy bien a todos. Están entrenando bien, se están preparando, están sintiendo la exigencia. Respondieron muy bien en Uruguay y lo van a poder hacer. Van a tener posibilidades de jugar minutos reales. Ya no son Juveniles, son parte de un equipo profesional y tienen que estar todos los días al 100% para poder plasmar todo el potencial en la cancha. Al ser tan jóven a veces te quedás abajo y pensás que la podés pilotear, pero ellos saben que ahora es el momento de estar fuertes y aprovechar la oportunidad que les da la vida. Lamentablemente hay compañeros lesionados y ellos van a jugar y tienen que hacerlo bien. Ahora se van a ganar los minutos del resto de la temporada. Les doy mucha tranquilidad.

– El debut en es Comodoro, pero ¿ya te imaginás cómo va a ser entrar al Poli el lunes?

– No, me estoy imaginando cómo va a ser entrar al Socios Fundadores (risas). Todavía no me imagino nada. Tengo impresiones sobre lo que puede llegar a pasar, pero más del cariño que me ha dado la gente no me puede dar. Lo que yo quiero es que el Poli esté como siempre, con gente apoyando y alentando al equipo. Tenemos una nueva aventura y el pueblo “Milrayitas” tiene que ir al Poli siempre a ayudar. Esa vibra buena que tienen la gente ayuda al jugador a dar un plus. Si podemos hacer eso, entre todos, el equipo va a dar un poquito más siempre.

– Se han vendido muchos abonos más que en las últimas dos temporadas. Ese es un buen síntoma ya que la gente sin conocer al equipo se enganchó.

– Es muy bueno. Todo ayuda al club y la gente de Peñarol ama al club y quiere que esté cada vez mejor. Entienden que es un nuevo proceso y siempre hay que apoyarlo y seguirlo. Estamos agradecidos.