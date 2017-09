La ONG “Casa de 20” sembró 1000 libros en espacios públicos marplatenses

Con el objetivo de unirse a la jornada mundial de Siembra de Libros, la ONG Casa de 20 distribuyó mil libros en distintos puntos de la ciudad, con la consigna de quien encuentre un libro debe leerlo y “sembrarlo” en el próximo cambio de estación.

La ONG Casa de 20, sede solidaria de la Agrupación Nueva Acción, participó de la jornada mundial de Siembra de Libros, con el objetivo de fomentar la lectura entre los vecinos de la ciudad, a través de la puesta en valor y distribución solidaria de libros en distintos puntos de la ciudad.

Al respecto, Lucía Bonifatti, presidenta de la ONG Casa de 20 dijo :”Esta es una propuesta que surge de Divina Martínez, estudiante de la carrera de Bibliotecología, quien nos propuso sumarnos a la Jornada Mundial de Siembra de Libros. La idea es “sembrar” (dejar) un libro en un espacio público (plazas, paseos, parques, paradas de colectivos, hospitales, escuelas, etc…) para que alguien lo encuentre, lo lea y vuelva a sembrarlo en un espacio público en la próxima estación. Esta jornada promueve las participaciones individuales pero, en esta oportunidad, hicimos una gran “siembra” desde la ONG Casa de 20 con mil libros que fueron donados por vecinos durante el año y hoy distribuimos en distintos puntos de la ciudad.”

El concejal Santiago Bonifatti, padrino de la ONG Casa de 20 y líder de la Agrupación Nueva Accion destacó: “esta inciativa de fomento de la lectura y el hábito solidario pertenece al Proyecto La Mar del Plata que Queremos y va de la mano de una serie de acciones que desde Casa de 20 venimos realizando hace ya dos años. Con la ONG trabajamos en formación y capacitación para el empleo, como así también la formación personal y espiritual que es tan importante”. Y añadió sobre la actividad de la Siembra de Libros: “Encontrarse con un libro en la vía pública con la leyenda de Leeme, es un acto disruptivo de la vida diaria, nos corta la rutina, de las preocupaciones y nos propone un momento para el crecimiento personal. Y el acto solidario de donarlo nuevamente nos conecta con otro vecino con el que ya tenemos algo en común. Hoy los libros que estaban estacionados en algunas bibliotecas están circulando por la ciudad y eso nos llena de orgullo”

Por su parte, Juan Rey, presidente de la ONG Hazmereír y refer ente de Nueva Acción mencionó que “la solidaridad tiene que ser un hábito, una cosa que se hace de manera natural y casi todos los días, aunque sea con pequeñas acciones. Así lo vivo yo hace más de doce años, cuando empecé con este camino que todos los días me llena como persona. Y poder generar una acción a gran escala, poniendo en marcha todo un grupo humano en fomento de la lectura es realmente gratificante. Como dijo James Allen Siembra un acto, y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Me gusta pensar que el lugar que hoy ocupo en la vida de la ciudad, es un destino que he cosechado luego de adquirir el hábito de ser solidario.”