Balcarce: Paro de estudiantes de Facultad de Agronomía por deplorable transporte

Un “paro de estudiantes” realizaron universitarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce ante el “pésimo servicio” de la empresa de transporte que une a esa casa de estudios ubicada en la Ruta 226 en instalaciones del INTA y el centro de la ciudad serrana.

El “paro de estudiantes” fue visible frente a las puertas de la Municipalidad y en la propia Plaza Libertad , y en la oportunidad sumaron la solidaridad con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. “Nosotros queremos ir a clases a estudiar, para eso estamos acá, muchos de nosotros incluso lejos de nuestras familias durante años. Sin embargo, consideramos que nuestra vida vale y nos encontramos expuestos y desprotegidos. No queremos esperar a que pase algo lamentable para actuar” indicaron ante la prensa.

APOYO DE PROFESIONAL DE AGRONOMÍA

Entre quienes hicieron público su apoyo, fue el Ingeniero Agrónomo Alfredo Conforti, quien dio a conocer un documento respaldando “a los alumnos de la Facultad en su justo reclamo, por un mejor transporte”

Conforti en su nota señala que “No queremos lamentar accidentes graves, queremos para ellos micros en condiciones mínimas de seguridad (que no viajen parados); cubiertas con dibujo y no gastadas; con luces; con calefacción; con cumplimiento de horarios; con respeto en el trato; etc”.

“Las autoridades municipales deben controlar la Concesión y ayudarle a la Empresa Mercurio a que pueda brindar todas las garantías de confiabilidad en el servicio. Nadie quiere perjudicar al concesionario”.

Finalmente pide a las autoridades pertinentes “Actúen en defensa del alumnado. Debemos cuidarlos. y no olviden que son mas de mil estudiantes que generan ingresos genuinos para la comunidad de Balcarce”.

MOTIVOS DEL RECLAMO

Los estudiantes dieron a conocer un documento en el que califican como de “deplorable” el servicio de transporte de la empresa Mercurio, y puntualizaron en tal sentido:

– Segurida d: “principalmente por llevar parados a más estudiantes de lo que está permitido, por la falta de seguro para los usuarios; por excesos en la velocidad; porque las unidades de traslado no cumplen con las condiciones mecánicas legales para el transporte de personas, siendo las mismas el desecho de las grandes urbes como Buenos Aires, Mar del Plata; porque los choferes usan los celulares mientras manejan, cierran puertas o arrancan antes de que todos suban, descuidando la integridad de los usuarios”.

– Responsabilidad y prestación del servicio : “por la irregularidad en los horarios y recorridos establecidos, generando que se llegue tarde a clases y exámenes; por hacer recorridos no programados; por no levantar a los estudiantes en las paradas, dejándolos sin la posibilidad de llegar a la Facultad o varados por horas en el predio de la misma, ya que no existe otro medio de transporte; por tener que recibir respuestas irrespetuosas y agresivas por parte de los choferes cuando Estudiantes y/o Docentes intentan transmitir el disgusto y preocupación, por su mal accionar y la situación de traslado.

– Económico, generando perjuicios en los Estudiantes : “El solicitado aumento por la Empresa Mercurio en un 100% del valor actual del Boleto Universitario representaría un presupuesto semanal de alrededor de 200 pesos, implicando no sólo una complicación más para la economía de Estudiantes y sus familias, sino que también consideramos que injiere en la discusión del derecho de todos los Ciudadanos al acceso a la Universidad Nacional Pública.

SERVICIO SIN REGULARIZAR

También remarcaron que “desde el año 2001 (cuando el Municipio pasó a ser el prestador) el servicio nunca fue regularizado como es debido y está en funcionamiento sin delinear responsabilidades e incumbencias. Esa condición de la empresa continuó, aún después de los fuertes reclamos hechos por los Estudiantes en el año 2011, los cuales no tuvieron ningún tipo de respuesta por parte del Municipio”.

Recordaron que “”A partir del año 2015, con la promesa de campaña del actual Intendente, se comenzó a trabajar en el pliego de la Licitación. La misma se encuentra en constantes modificaciones y sin lograr tener la forma pertinente como para ser, de una vez, abierta. A su vez se extienden “precarias” prórrogas a la Empresa Mercurio sin exigir ningún tipo de regularización”, fundamentan

Finalmente señalan que “frente a la detallada situación, podemos entender que la empresa Mercurio no tiene interés en prestar un servicio decente y digno, y consideramos que juega un rol de negociaciones con el municipio que no puede o quiere resolver la situación que les resulta “delicada” en varios aspectos pero sin tener en cuenta lo que para nosotros resulta primordial, que es la vida de cientos de estudiantes,sintiéndonos obligados a buscar estrategias con el objetivo de encontrar posibles soluciones a un conflicto que pareciera no tener fin”.