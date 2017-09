Balnearios preparan la arena para ampliar las playas en La Perla y Bahía Varese

Próximos a la temporada de verano y en el marco de las obras que se están realizando en la arena del Balneario Alicante y Playa Varese, Carlos Pilaftsidis, integrante de Salimar a cargo de diversos balnearios en Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y destacó la importancia de las mismas para que el mar no pueda llegar tan al fondo de las bahías. Además, afirmó que “se está trabajando en ampliar los espigones ” en la zona de La Perla, lo cual generaría 10 hectáreas de playa nueva.

“Hemos hecho un trabajo previo con el ingeniero Roberto Ciarrone de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. El verano anterior estaba la draga profundizando la boca del puerto y con un muy buen criterio, el ingeniero puso en la licitación que la arena que se iba a sacar del banco, un porcentaje de mala calidad la tiraban mar adentro, pero el porcentaje de buena calidad la tiraban en la boca de Cabo Corrientes y Varese”, explicó el empresario marplatense.

Pilaftsidis indicó que “esa arena quedaba depositada en ese lugar y el mar al venir con el oleaje la fue depositando adentro de la bahía de Varese. Fuimos notando que la bahía de Varese se llenó de arena, se podía ir caminando hasta la punta de la escollera”.

En ese contexto, señaló que hablaron con el ingeniero y le propusieron trabajar con máquinas para darle altura a la arena y para que el mar no pueda llegar tan al fondo de la bahía. “Si hay una sudestada muy grande, el agua te llega hasta adentro del balneario”, destacó.

En referencia a los trabajos realizados en zona de la Playa Alicante, resaltó que hicieron el mismo trabajo una semana antes. “Pedimos al maquinista que no haga pozos, sino que vaya sacando muy suave. Apila la arena húmeda y cuando se escurre con una pala cargadora, la sacamos y la llevamos más adentro para que la playa pública y privada tengan mayor altura”, expresó.

Y agregó que “ahora queda amontonada, después se hace la colocación. Hay que dejar que se acumule más arena, viene la máquina de nuevo y arrima una cantidad importante” a la vez que comentó que el declive es muy suave y que “en La Perla se viene haciendo hace muchos tiempo. Por eso Alfonsina, San Michel y San Sebastián tienen tanta arena, lo cual fue el trabajo de varios años”.

Seguidamente, se refirió a la forma de escollerados que hicieron y resaltó: “Cuando tomamos en 1990 tendríamos unos 80 metros de are na y hoy tenemos casi 150 metros hacia adelante” a la vez que añadió que se está trabajando en ampliar los espigones, porque “en algunos casos hay que repararlos y en otros, estirarlos, el problema se plantea a la altura del Unzué”.

“La idea es estirar ese espigón 150 metros más adelante con la misma piedra de los espigones que se desarman. Al ser 150 metros más se haría una gran bahía desde el Unzué hasta Alfonsina, eso posiblemente lo haga la provincia en un año o dos”, aseguró y aclaró que “habría 10 hectáreas de playa nueva”.

En relación a lo anterior, señaló que está previsto en un proyecto de la provincia que “seguramente se vaya a licitar. En la época de Scioli estuvo aprobada, pero después se volvió todo para atrás, el intendente Pulti pidió cambiar esa obra por otras para Mar del Plata”.

Playa Grande: “Se tendría que hacer un refulado”

Por otro lado, se refirió a la situación de Playa Grande, que ante el crecimiento del mar, se quedan sin playa y explicó que “se tendría que hacer un refulado el año que viene cuando vengan las dragas españolas . Hay que hacer un trabajo en conjunto con el Consorcio del Puerto. Nosotros sumándonos a ellos para poder volcar la arena que se extraería de la boca del puerto en Playa Grande”.

“Está faltando esa incorporación de arena que habría que haber hecho este año, pero lamentablemente las dragas se fueron y no se pudo hacer ese bombeo. Lo que se puede hacer es con la draga arrimarle arena adentro de la boca y con una draga fija bombear desde ahí hasta los balnearios”, sostuvo.

Además, el empresario turístico describió que “ahora lo que viene es el sembrado de arena en camiones. Se tiran unas 15 mil toneladas de arena, pero el problema grande es que hoy no hay camiones ni cmaquinarias y está todo muy complicado con la gran cantidad de obras que tiene la ciudad y los costos que se pagan son muy altos”.

En relación a lo anterior, aseguró a “el Retrato…”: “Estamos en un momento de quiebre, donde la obra pública avanzó un montón, pero con todos los faltantes que hay es muy difícil: no hay materiales, ni camiones, ni piedras ni nada”.