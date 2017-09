Exitosa clínica-entrenamiento de Agustin Corradini en Banco Provincia

Autoridades, entrenadores y entranadoras y las propias jugadoras y jugadores no dudaron en calificar como un completo éxito a la clínica-entrenamiento dictada por Agustín Corradini en instalaciones del Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires delegación zonal Mar del Plata.

Hasta el clima se convirtió en un aliado magnífico y la jornada radiante le otorgó aún mayor brillo a todas las actividades. Primero las más chicas, de las divisiones Sexta y Séptima, y luego las más grandes, de Quinta y Primera, recibieron una intensa capacitación sobre acciones de juego puntuales y cómo perfeccionar la técnica para ejecutar correctamente cada maniobra.

No obstante, el aporte también fue mucho más allá del juego, porque tras la charla final a cada uno de los grupos, quedó abierta la posibilidad de que las jugadoras (y también los pequeños que comienzan a conformar el incipiente hockey masculino) pudieran realizar preguntas sobres diferentes cuestiones. Desde Las Leonas hasta las horas de entrenamiento; desde la importancia del descanso y la alimentación hasta la manera de comportarse dentro y fuera de la cancha; desde el estudio hasta la competencia. Por eso bien puede decirse que además de las herramientas específicas para el hockey, los participantes recibieron también herramientas para aplicar en la vida, más allá del ambiente deportivo.

Algo similar sucedió con los entrenadores del club y también de los seleccionados marplatenses. La utilidad de estas capacitaciones queda demostrada a cada paso. Y cuando se trata de un disertante del calibre de Corradini, esa utilidad se multiplica. De allí la intención del club Banco Provincia de poder reiterar estas iniciativas con periodicidad.

Luego, en el segmento dedicado a la atención a la prensa, el actual entrenador de Las Leonas se mostró muy complacido por haber podido compartir sus conocimientos y experiencias, y resaltó “la receptividad y el deseo de superación” de todas las participantes en la clínica.

Y por supuesto, no podía quedar al margen su rol como conductor del seleccionado argentino de hockey femenino. “Más allá de los buenos resultados de este año, los Juegos Olímpicos marcaron que Argentina quedó en el séptimo lugar. Hay que apuntar a retornar a los primeros lugares pero sería un error enfocarse en hacerlo en las finales de la Liga Mundial, en noviembre. Es un torneo muy importante pero en realidad es sólo una parte de un macro objetivo que incluye el Campeonato Mundial de Londres 2018 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, sostuvo.

Tanto en su alocución frente a las jugadoras como ante los micrófonos y grabadores, Corradini suele recurrir a ejemplos y contradicciones para intentar explicarse mejor. O para que no queden dudas sobre lo que quiere decir. Al respecto, señaló: “No me gusta lo abstracto. Utilizo esos recursos para ser lo más claro posible. No entiendo a los entrenadores que les dicen a sus jugadoras ‘jugá fácil’. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? Para mí puede ser una cosa y para otro, una diferente. Hay que explicar conceptos con cosas tangibles. Hay que darles a los jugadores herramientas para que mejoren en lugar de marcarles todo el tiempo lo malos que son”.

También, Corradini reveló tener varios entrenadores de otros reportes como referentes. “Del fútbol me gusta José Mourinho, me fascinan Josep Guardiola y Marcelo Bielsa; del básquetbol, Sergio Hernández me parece un crack, también Rubén Magnano. Del vóley siempre me nutro de Julio Velasco y Guillermo Orduna, y me parece que Daniel Orsanic ha cambiado la historia del tenis para Argentina”, expresó, para rematar: “En última instancia, por más convicciones y buenas intenciones que tenga, lo principal para un entrenador es tener a disposición jugadores de calidad”.