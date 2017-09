“En Cataluña no tenemos derecho a cosas que en otras comunidades sí que tienen”

Los independentistas, en su huida hacia delante con el referéndum ilegal, no tienen problema alguno en tergiversar hasta manipular la realidad. Sabedores de que en las últimas elecciones autonómicas no ganaron en votos, buscan el ‘sí’ de los castellanohablantes que viven en Cataluña. Y para ello construyen una realidad paralela con testimonios de inmigrantes e hijos de inmigrantes que creen que la independencia es la mejor solución ante la supuesta privación de derechos que sufren por culpa del resto de España. “De qué me sirve contribuir de la forma que estamos contribuyendo si por estar aquí en Cataluña no tenemos derecho a muchas otras cosas que otras comunidades tienen”, dice uno de los protagonistas respecto a temas de Sanidad.

Una muesca de esta agresiva campaña es un documental titulado La Fuerza Del Sí, donde inmigrantes llegados de otros lugares de España explican en castellano, no en catalán, sus argumentos para estar plenamente convencidos a favor de la independencia de Cataluña. El hecho de hacerlo en castellano prueba su claro fin propagandístico de atraer a aquellos que dudan o que debido a la presión, e incluso la intimidación, puedan ser susceptibles de ser captados para la causa.

Y no vacilan en abordar temas tan sensibles y delicados como, por ejemplo, la enfermedad.Pedro Estepa tiene 55 años. Andaluz. Es empresario y emprendedor. Cuenta que su hijo tuvo un accidente gravísimo. No falleció, pero pasó tres meses en coma y una dura rehabilitación. “El Gobierno central me llegó a decir que eso era lo que había. Ni ayudas de ningún tipo ni nada”,dice en un momento de la cinta.

No dice, claro está, que Cataluña lleva 36 años con las competencias en Sanidad transferidas. Fue el 15 de julio de 1981, lo que dio pie al despliegue del mapa sanitario (1983), a la creación delInstituto Catalán de la Salud (ICS), la red hospitalaria de utilización pública (XHUP) y la puesta en marcha la reforma de la atención primaria (RAP). El Estatuto de Autonomía de 1979 ya reconocía las competencias de la Generalitat en materia de legislación básica de sanidad interior y la posibilidad de organizar los servicios sanitarios, reservando para el Estado la alta inspección.

Pedro Estepa prosigue con su mensaje de captación a los castellanohablantes. “Te lo tienes que hacer tú todo. “De qué me sirve contribuir de la forma que estamos contribuyendo si por estar aquí en Cataluña no tenemos derecho a muchas otras cosas que otras comunidades tienen”.

El documental, dirigido por Lluís Cabeza y producido por Muchas Mercedes, el colectivo que organizó el pregón alternativo de las Fiestas de la Mercè en 2016, no menciona que los últimos datos del sistema de información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud reflejan queCanarias es la comunidad que lidera la lista de mayor tiempo de espera para una intervención quirúrgica, con 182 días, seguida de Cataluña (173 días). Si se toma la tasa de pacientes en espera por cada 1000 habitantes, es Cataluña la comunidad peor parada (22,09), con una cifra dos veces superior a la de Andalucía (7,94) o Madrid (9,40).

El documental ‘La Fuerza del Sí’ no recoge tampoco que en abril de este año profesionales de la sanidad pública catalana reclamaron al Departamento de Salud catalán reformas “imprescindibles y urgentes” en el sistema de atención primaria, que consideran “colapsado”.

Este nuevo ejercicio de propaganda cuenta con un nuevo olvido. Cataluña acumula el 25% del déficit de la Seguridad Social y Barcelona es la provincia más deficitaria. Según datos del Ministerio de Empleo, sólo entre enero y julio de 2017, “el déficit que está afrontando el sistema en Cataluña es de 1.900 millones de euros, de los cuales 1.400 se producen sólo en la provincia de Barcelona”.

“No hay otra solución, no hay otra manera, porque Cataluña es diferente de España. Se necesita”, concluye una de las protagonistas. Eso sí, las dudas sobre la consulta ilegal son tales que hasta ellos mismos reconocen que habrá que ver con qué fuerzan cuenta el ‘Sí’ y habría que abrir, en todo caso, un proceso de negociación salga el resultado que salga.

Cuelgan carteles falsos de Cs, PSC y PP a favor del ‘no’ para incentivar la participación

Varias localidades catalanas han amanecido con carteles falsos de Cs, el PSC y el PP a favor de votar ‘no‘ en el referéndum del 1 de octubre, en el marco de una campaña para incentivar la participación.

Según fuentes socialistas, el PSC llevará este martes a la Fiscalía “la usurpación de las siglas y la marca en una campaña ilegítima”: el posicionamiento del partido es el de no tener nada que ver con una votación que ve ilegal y que por eso llama a la ciudadanía a no ir a las urnas.

En el falso cartel del PSC puede leerse ‘Vota ‘no’ y construyamos una nueva España’; en el de Cs,‘Vota ‘no’. Ciudadanos unidos, ciudadanos mejores’, y en el del PP, ‘Por España, vota ‘no”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa