Sporting se consagró Campeón del Torneo Regional Pampeano A de Rugby

Se disputó este sábado la última fecha del Torneo Regional Pampeano A, en donde Sporting logró vencer en Santa Celina a Mar del Plata Club y se coronó campeón luego de cuatro años. Además, San Ignacio se clasificó al TDI A y Comercial al TDI B.

Fue una verdadera fiesta en Santa Celina, allí Mar del Plata Club y Sporting disputaron una nueva edición del clásico de la ciudad y además el partido definitorio del Regional A, en donde los Maristas ganaron 27 a 21 y festejaron ante unas 2700 personas.

En el partido hubo un muy favorable primer tiempo para los locales, que aunque comenzaron abajo por un penal de Juan Noceti, lograron controlar las acciones y con un try de Tomás Sestelo y otro de Santiago Rodríguez, se fueron al frente 15 a 3.

En el complemento hasta la mitad todo seguía igual, Mardel ganaba 18 a 6, tenía una ventaja que si bien no era decisiva, si importante para esta clase de cotejos.

Pero llegaron casi en forma inesperada y frenética, tres tries de los de blanco y negro, con Pedro Area, Ignacio Roldan y “Pulga” Marino, para pasar al frente y sacar 9 de ventaja.

Si bien Mardel lo intentó, descontó con un penal de Sestelo y fue en la última en busca del try que le diera el triunfo y quinto título seguido eso no ocurrió y Sporting festejó.

De esta manera sumó su quinto Regional Pampeano A (había sido campeón en 2009, 2010, 2011 y 2012), y ahora es el club con más títulos en este certamen.

Síntesis

Mar del Plata Club (21): Tomás Sestelo, Sebastián Hernando, Guido Bertozzi; Tomás Martin, Facundo Raiteri; Tao Romero, Juan Montone, Emanuel Mendizabal; Rodrigo Iza, Tomás Catuogno; Leonardo Sestelo, Francisco Porta, Santiago Rodríguez, Guido Zingale (C); Franco Catuogno.

Cambios : 27′ PT Emiliano Villa por Tomás Martín; 34′ ST Tomás Larraburu por Francisco Porta; 34′ ST Nehemias Sivori por Emanuel Mendizabal (MDPC).

Sporting (27): Iván Nemer, Leandro Pizzolo, Iván Ballesteros; Ignacio Parietti, Juan Cecive; Rodrigo Fernández Criado, Lucas Gasparri, Ignacio Castañón; Ignacio Marino (C), Emiliano Brun; Juan Noceti; Pedro Area, Ignacio Roldan, José Díaz; Federico Spinelli.

Cambios: 34′ PT Rodrigo Collins por Iván Ballesteros; 4′ ST Lucas Gatti por José Díaz; 26′ ST Mariano Dramis por Ignacio Parietti; 27′ Gastón García Argibay por Emiliano Brun.

Primer Tiempo: 6′ Penal de Juan Noceti (S); 18′ Try de Tomás Sestelo convertido por Leonardo Sestelo (MDPC); 30′ Penal de Leo Sestelo (MDPC); 36′ Try de Santiago Rodríguez (MDPC).

Segundo Tiempo: 7′ Penal de Juan Noceti (S); 21′ Penal de Leonardo Sestelo (MDPC); 27′ Try de Pedro Area convertido por Juan Noceti (S); 31′ Try de Ignacio Roldán convertido por Juan Noceti (S); 33´ Try de Ignacio Marino convertido por Juan Noceti (S); 39′ Penal de Leonardo Sestelo (MDPC).

Tarjetas Amarillas: 13’PT Emiliano Brun (S); 24’PT Guido Bertozzi (MDPC); 27´ ST Tao Romero (MDPC).

Referee : Pablo Casellas.

Cancha : Santa Celina – Mar del Plata Club.

San Ignacio y Comercial, los ganadores de la jornada

También se disputaron otros tres cotejos en la fecha 14, en donde se disputaban las plazas para los Torneos del Interior A y B.

San Ignacio derrotó en Valle Hermoso 36 a 3 a Los Cardos y pasó a Universitario en la tabla, para lograr la clasificación al TDI A.

Por su lado Comercial tenía su “final” y venció 34 a 20 a Universitario de Bahía Blanca, para llegar al TDI B y jugar por segundo año consecutivo un certamen nacional.

Quien se quedó con las ganas fue Universitario, que cayó en Bahía 22 a 18 ante Sportiva y en 2018 jugará otra vez en el TDI B.

Sábado 16 de Septiembre

Torneo Regional Pampeano A

Mar del Plata Club 21 – 27 Sporting (P. Casellas) (JDT: Lobato – Ruiz)

San Ignacio 33 – 6 Los Cardos

Comercial 34 – 20 Universitario BB

Sportiva (BB) 22 – 18 Universitario MdP

Posiciones Finales

*Sporting — 61

*Mar del Plata Club — 59

**Sportiva BB — 41

**San Ignacio — 30

***Universitario MdP — 28

***Comercial — 24

Universitario BB — 19

****Los Cardos — 9

*Clasificados al Nacional de Clubes B

**Clasificados al Torneo del Interior A

***Clasificados al Torneo del Interior B

****Descendió al TRP B

Torneo Regional Pampeano B

Santa Rosa 13 – 19 Argentino (BB)

Torneo Regional Pampeano M17:

Sporting GP – PP Racing (C)

Torneo Regional Pampeano M19

Sporting GP – PP Racing (C)

Torneo Regional Pampeano Femenino

Villa Gesell 35 – 7 Puerto Belgrano

Pico 0 – 17 Bolivar

Palihue 7 – 15 Comercial

Bolivar 0 – 36 Villa Gesell

Puerto Belgrano 24 – 12 Palihue

Comercial 27 – 0 Pico

Palihue 22 – 7 Bolivar

Comercial 5 – 21 Puerto Belgrano

Pico 0 – 43 Villa Gesell

Copa Imágenes MDQ Oro

Mar del Plata Club 28 – 26 Sporting (Intermedia)

Mar del Plata Club 32 – 15 Sporting (J. Lobato) (Primera)

Comercial 21 – 17 Los Cardos (Intermedia)

Unión del Sur 31 – 46 Universitario (Intermedia)

Unión del Sur 81 – 13 Universitario (Primera)

Copa Imágenes MDQ Plata

Campo de Pato 12 – 48 San Ignacio (Intermedia)

Campo de Pato 43 – 23 San Ignacio (Primera)

Los 50 19 – 20 Uncas

Copa Imágenes MDQ Bronce

Necochea 23 – 26 Miramar

Pampas 10 – 33 Gnomos

Camarones 12 – 18 Villa Gesell

Copa de Plata M15

Uncas 38 – 17 Los 50

Copa de Plata M16

Uncas 21 – 26 Los 50