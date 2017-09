Servisa le corte el transporte a las madres con sus hijos discapacitados

En el marco del corte del servicio de transporte de la empresa Servisa a las madres con hijos discapacitados, estas últimas se movilizaron en las puertas del municipio de Gneeral Pueyrredón en reclamo del restablecimiento del servicio. “Nuestros hijos tienen derechos y nosotras se los tenemos que hacer valer”, remarcó Victoria Torres, una de las mamás.

“Vinimos para pedirle al Municipio que pague los transportes que se les cortaron a nuestros hijos para ir a los hospitales, a la escuela y a rehabilitación”, manifestó la mujer a la vez que remarcó que buscan que “el municipio o Desarrollo Social paguen como corresponde y solucionen el problema a todas las mamás que están con esta empresa”.

“Hace 10 días que Servisa cortó con los servicios y que consecuentemente los chicos no están yendo a la escuela o a los controles de los hospitales que tendrían que ir sí o sí”, sostuvo la manifestante.

Asimismo, apuntó: “Se les está negando a nuestros hijos el derecho a la educación y a la salud pública, porque la mayaría de ellos usan silla de ruedas para parálisis, las cuales no se cierran, son especiales y no nos podemos manejar de otra forma que no sea con un transporte especial”.

En ese contexto, indicó que se comunicaron con Domingo Gianini, el Director de Discapacidad, quién según señaló Torres “se comprometió a solucionar todo para la semana que viene, pero queremos que se solucione, no solo para nosotras, sino para todas las madres”.

“Estamos cansadas de vivir esto, porque además de vivir lo que nos tocó con nuestros hijos, tenemos que vivir el abandono del gobierno y el maltrato a nosotras y a nuestros hijos. Ellos tienen derechos y nosotras se los tenemos que hacer valer”, sostuvo.

Y añadió que ellos tienen derecho a salir para ir a la playa, al cine, etcétera. “Tienen derechos, que no se los respetan nunca y ahora mucho menos. Por eso, exigimos al municipio que solucione este problema con Servisa o con cualquier otra que nos pueda dar el servicio”, comentó.

Por otro lado, explicó que la empresa prestadora del servicio, Servisa, aduce que cortó el servicio “porque el municipio no pagó y como es una empresa privada, obvio que nadie te lleva gratis a ningún lado. A su vez, nosotras no tenemos obra social, porque incluir Salud no es una obra social”.

En tal sentido, Victoria señaló que continúan “en la lucha” y cuestionó que “hay más de 5 padres, que están sin la leche para los nenes y que están hace más de 4 años esperando sillas de ruedas. Estamos siempre con nuestros reclamos”.

“La mayoría somos mamás solteras y no nos queda otra que salir a laburar y a ganarnos un mango. Con esto que los chicos no van más a la escuela, se perjudica todo más”, afirmó la manifestante a la vez que detalló que son alrededor de 12 madres las que se encuentran atravesando la problemática.

Por último, se refirió a los accesos para personas con discapacidad en la ciudad: “Hay algunos accesos para personas con sillas de ruedas que se puedan y otros que no. Siempre hay personas que te paran el auto, donde no tienen que pararlo”.

“Si arreglarían las rampas de los colectivos incluso, no necesitaríamos un servicio privado, porque podríamos llevar a los chicos a la escuela u hospitales, pero como en los colectivos ninguno anda la rampa, no queda otra que exigirle al municipio que solucione este problema que reclamamos o que solucione el de los colectivos”,expresó Victoria a “el Retrato…”