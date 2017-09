Mujeres se encadenan ante el Municipio: “Somos parte de la Ciudad Infeliz”

Este lunes en las inmediaciones de la Municipalidad, un grupo de mujeres de la ONg Nueva Esperanza se encadenaron en las puertas del lugar para reclamar por más asistencia y trabajo. La desocupación y la falta de alimento afectan alrededor de 150 familias.

Paola Tournud, presidenta de la ONG Nueva Esperanza, explicó que: “Hace 6 días que estamos acampando en el asilo Unzue por una desafortunada decisión que tomó Florencia Ranellucci que lejos de darle respuesta a las compañeras, cerró las puertas y nos amenazó diciendo que poníamos en riesgo las bolsas alimentarias que reciben algunas mamás para los comedores y las copas de leche. Además de que nos iba a hacer una denuncia a la policía federal por extorción”.

A esta denuncia sobre lo ocurrido con Ranellucci, desde la cooperativa también reclaman asistencia tras los últimos temporales ya que muchas familias han perdido sus cosas. A este reclamo también se suma la necesidad de trabajo.

“Basta de estar a cuenta gotas, venimos al Municipio todas las semanas para que nos den trabajos de cinco días para pocos compañeros. Queremos trabajo real. Ranellucci tuvo la desafortunada idea de decirles a las compañeras que si ellas se asociaban a las organizaciones de Barrio de Pie o Ctep podían bajarles planes sociales por ser entes ejecutores, la verdad es que las mamás se enojaron porque lo único que vienen a buscar son soluciones,” aseveró Tournud.

La Cooperativa se encarga de trabajos de vivienda en el Programa Federal de Viviendas y en el socio comunitario, pero tras el cambio de gestión “nos dan pequeños trabajitos nada más,” denunció la presidenta de la ONG.

“Durante una semana nos mandan a juntar papelitos al cementerio y la verdad que esto no es un trabajo real, no soluciona la canasta mínima vital y móvil para que los compañeros puedan vivir dignamente, no podemos permitir que nos tomen el pelo. Necesitamos que los compañeros agarren la pala para poder llevar el pan dignamente,” expresó la dirigente.

Las personas afectadas son alrededor de 150 familias que están a la espera de una respuesta, pese a esto, las mujeres se encuentran enc adenadas hasta que algún funcionario brinde alguna solución. En medio de la manifestación una de las mujeres encadenadas se descompensó, por lo que una ambulancia tuvo que trasladarla a un czentro asistencial. (FOTO)

“Necesitamos que se pongan las necesidades de los vecinos al hombro, no nos importa de qué bloque son, queremos que se acerquen y nos den una respuesta. Tenemos que volver a nuestras casas a curarnos de las gripes que tenemos. Tenemos una compañera con desnutrición crónica que está hace cinco días sin dormir, no pueden jugar así con las necesidades del pueblo.”

Destacó también que “no sólo somos parte de la “ciudad infeliz” sino que también los somos del lugar con el índice más alto en desocupación. A esto le agrego que “se pongan a laburar y que no sean tan caraduras de hacer boludeses como la que hicieron el día que las mamás estaban reclamando porque tenían hambre y querían trabajo, los concejales presentaron un proyecto para el monumento del zorro, no me interesa, que se pongan a laburar.”

También señaló que la situación de los barrios está muy mal. Afirmó que desde hace seis días que no vuelven a su casa varias compañeras de Nueva Esperanza ya que después del temporal muchas casas quedaron “muy afectadas.”

Por último comentó que: “Hay mamás que tenemos enfermedades como cáncer, diabetes y asma. Cómo puede ser que los funcionarios no se puedan sentar a dialogar para tratar de resolver esta cuestión. Queremos que nos reciba el intendente para que él mismo gestione la reunión con la Ministra Carolina Stanley. No queremos la renuncia de nadie, queremos que si cobran semejantes sueldos se pongan a gestionar.”

“La medida de fuerza será prolongada hasta que el intendente Carlos Arroyo de algún tipo de respuesta. Luego nos vamos a desencadenar y nos vamos a trasladar nuevamente al Unzue,“ finalizó la presidenta de Nueva Esperanza.