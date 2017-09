Marcos Gutiérrez: “En Mar del Plata se está empezando a ver el hambre”

Así lo aseguró el concejal del Frente para la Victoria en una entrevista exclusiva con “el Retrato…”. Allí abordó la situación de los barrios, las políticas llevadas adelante por Cambiemos y la preparación para los comicios de octubre.

Consultado sobre cómo se preparaba para las elecciones de octubre, Marcos Gutiérrez, concejal del FPV, comentó que: “Estamos trabajando fuertemente con el resultado de las PASO, esto consiste en analizar los circuitos electorales. Estamos elaborando propuestas que nos lleven al encuentro con vecinos a través de una carta, presentándonos o mediante estrategias que al vecino le sirva para conocernos mejor y generar una agenda sobre los problemas de General Pueyrredón.”

También señaló que desde el bloque están intentando resolver el tema de los ausentismos en los comicios. Por ello están analizando los circuitos electorales que, según señaló, son muy extensos. Frente a esto, destacó que es necesario que el boleto sea gratuito durante las elecciones.

Con respecto al ámbito barrial, Gutiérrez afirmó que:“Estamos yendo a cinco o seis barrios por días. Cada reunión es muy extensa porque cada zona atraviesa situaciones dolorosas. Todos los servicios están a la baja a la hora de que el municipio preste servicios como es la recolección de basura, seguridad, vialidad, iluminación, etc. Lo que hacemos es levantar la demanda y desde nuestra agenda contactarnos con los funcionarios para ver qué respuesta nos pueden llegar a dar.”

En el dialogo con los vecinos el concejal señaló que: “Es un problema para la cotidianidad de Mar del Plata-Batán que Cambiemos tenga mayoría absoluta en el Concejo Deliberante porque las cuestiones que tienen que ver con el aumento de las tazas, aumento de servicios, incremento de pagos de montos de recaudación, etc…Si hay mayoría por parte del bloque oficialista que es Cambiemos, a la oposición se nos hace muy difícil poder frenarlos”.

“Los vecinos reflejan la preocupación de no encontrar trabajo”

Consultado sobre los altos índices de desocupación que otra vez ocupa nuestra ciudad, en las visitas a los barrios los vecinos reflejan la preocupación de no encontrar trabajo. Esto, según especificó Gutiérrez, es una temática difícil porque no se puede hacer promesas incumplibles

“Desde el bloque presentamos una emergencia en materia laboral para que todos los estados del Municipio, tanto provinciales como nacionales, puedan generar acciones que tiendan a promover empleos para laburar desde el diagnostico posibilidades concretas. La verdad es que no hemos escuchado ninguna nueva. Tanto el estado nacional, provincial y municipal no pueden hacer esto si no están con dos actores centrales como son los pequeños empresariados (Pymes) y los sectores de los trabajadores,” disparó y agregó que: “Los sectores de los trabajadores hace rato que no están en la agenda de dialogo de los diferentes ejecutivos. Esto produce un aumento en la desocupación y una falta de dialogo.”

Al ser consultado sobre la falta de empleo explicó que hay muchos factores que son entendidos desde Unidad Ciudadana por el cierre de los comercios.

“Por un lado me parece un error plantear el hecho de que se cierran comercios y se abren otros nuevos. Creo que una economía pujante no solamente da la posibilidad a nuevos sectores, sino que también contiene a los que ya existen. El comercio que cierra no es que se transforma para convertirse en otro proyecto, se cierra y se cierra el proyecto laboral y se pierde el ingreso de muchas familias,” comentó.

“Arroyo viene cometiendo errores desde que comenzó su gobierno”

También destacó que el hecho de hacer balances de este tipo son “errores descomunales”, y que el intendente Carlos Arroyo “viene cometiendo errores de este tipo desde que comenzó su gobierno”.

Por ello, aseveró que: “Este gobierno de Cambiemos en lo local incremento la tasa de Seguridad e Higiene de los comercios entre un 250% y 300%. Eso lo hizo porque no había una oposición que pueda frenarlo, y van a seguir desarrollando acciones de esta medida en cuanto no haya oposición que pueda frenar esto.”

Gutiérrez no reconoce medidas que favorezcan al comerciante en el ámbito local, por lo que afirma que no hay consumo en el ámbito local.

“En una reunión con ferreteros se pensó en medidas que lleve adelante el gobierno local junto con el gobierno provincial para que los días miércoles se compre en los grandes supermercados. ¿Por qué no podemos pensar lo mismo para comerciantes de rubros locales?, para que allí también haya un ingreso de rubros locales, queremos establecer una política para la compra local. No hemos visto políticas locales que empujen o que promuevan los derechos.

En referencia a estos puntos, Gutiérrez indicó que la pobreza en el partido de General Pueyrredón se puede observar por familias que antes tenían pensiones por discapacidad y que luego de una “equivocación” del Ejecutivo fueron sacadas. Esta medida perjudicó gravemente la situación.

“Hay lugares en donde la pobreza se va incrementando debido a que hoy no se llega a palear con las asignaciones universales que no crecieron al ritmo de la inflación. El trabajo de las cooperativas tampoco. Esto se puede palpar con hambre, muchos quieren tapar esto con pequeños matices pero la verdad es que en Mar del Plata se está empezando a ver el hambre.”

Por último destacó que la situación de falta de comida se ve empeorada cuando no se entregan a tiempo las bolsas de comida.

Allí es cuando: “Se ve el dolor del hambre que empieza a producirse en lugares que no lo estábamos viendo. La gente se organiza a través de comedores para intentar comer.”