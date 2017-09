La Guardia Civil interviene más de 1.300.000 carteles y propaganda del referéndum en una empresa de Barcelona

En las últimas jornadas es intensa la actuación de los agentes de la Guardia Civil, y como resultado de las investigaciones llevadas a cabo en distintas localidades de Cataluña, han incautado más de 1,3 millones de carteles, dípticos y folletos de diverso tamaño durante la inspección de una empresa de distribución de propaganda ubicada en una localidad de la provincia de Barcelona.

Las gestiones se han realizado durante la mañana de este domingo y son fruto de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Cataluña para la localización de materiales que promocionen el referéndum del próximo 1 de octubre suspendido por elTribunal Constitucional.

La actividad de los investigadores se ha realizado sin que hubiese ningún incidente de orden público y en la misma se han localizado unos 700.000 folletos informativos para su reparto promoviendo el SI, otros 130.000 carteles de menor tamaño, unos 370.000 dípticos con el logotipo de la Generalitat de Cataluña que se corresponderían con la campaña institucional del referéndum ilegal, así como otros 138.000 carteles con el texto: “Si, per fer-los fora” (Sí, para echarlos), con las imágenes del Rey, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ex president de la Generalitat Jordi Pujol y el ex presidente de la Fundación Palau de la Música de Barcelona, Jordi Millet. Estos últimos carteles incorporan los logos propios e identificativos de la CUP, socio minoritario en el gobierno de Puigdemont, pero con enorme inflencia en el referéndum.

Así, como ya viene sucediendo en actuaciones anteriores, también en esta ocasión se ha intervenido materiales de la Generalitat promocionando el referéndum ilegal, junto a efectos llamando directamente al voto a favor de la independencia. A esta concurrencia habitual se añade, en esta nueva intervención, carteles de la CUP a favor del sí.

Los materiales estaban empaquetados en pallets , listos para su distribución. Se trata dela mayor intervención de este material ilegal realizado hasta el momento, transcurridos tres días desde el inicio de los actos de campaña a favor del referéndum ilegal. En total, hasta el momento se habrían intervenido casi un millón y medio de materiales de promoción del referéndum ilegal, así como planchas para su impresión.

Según la Guardia Civil, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

En paralelo, laa Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado para las últimas horas de este domingo una encartelada “masiva” en el centro de Barcelona para pegar carteles y repartir información sobre el 1-O.

En un comunicado, ha anunciado que este domingo a las 18.00 horas un centenar de voluntarios de la entidad y su presidente, Jordi Sànchez, acudirán al cruce entre Rambla Catalunya y la avenida Diagonal para pegar carteles sobre el referéndum.

En los últimos días han aparecido algunas iniciativas ciudadanas para pegar carteles del 1-O, después de que la Guardia Civil haya requisado material de la campaña del referéndum y que policías municipales hayan impedido encartelar y hacer actos del referéndum en varias poblaciones catalanas.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa