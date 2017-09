Abrazo simbólico de científicos del Conicet para que cumplan acta acuerdo

Este lunes en Moreno y España se realizó un abrazo simbólico con asamblea en el CONICET de Mar del Plata, en reclamo por la estabilidad laboral de 500 trabajadores.

En Moreno y España se realizó esta mañana una asamblea entre científicos y universitarios auto convocados. Este evento se desarrolló en las puertas del CCT de Conicet en el marco de la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, tras las acciones de lucha que se están desarrollando en todo el país para exigir el cumplimiento del acta-acuerdo firmada el 23 de diciembre del año pasado.

En este acuerdo el gobierno se había comprometido a garantizar la estabilidad laboral de los 500 investigadores que fueron expulsados del Conicet “tras el feroz recorte presupuestario sobre el sector. Pasaron 9 meses, sólo quedan tres meses para que se venzan las prorrogas excepcionales a las becas de los afectados y estos siguen sin tener garantizada su continuidad,” expresaron los trabajadores.

Victoria Laitano, bióloga afectada, explicó que en la comisión mixta de seguimiento del 12 de septiembre, las autoridades del Ministerio salieron con un nuevo punto del convenio que se venía gestando entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación.

“Se contempla que si hay algún recorte en el presupuesto del Ministerio de Educación o el financiamiento que baja del Ministerio de Ascienda, alguna de las partes de este convenio pueden rescindirlo sin más que anunciarlo. Esto haría que los cargos de JTP –Jefes de trabajos prácticos- se puedan caer en dos meses,” aseguró.

Esto, según mencionó, produce que no se esté cumpliendo con el punto tres del acta acuerdo que consiste en la estabilidad laboral.

Laitano señaló también que: “Por otro lado tampoco se está cumpliendo con el salario equiparable. En la última comisión los compañeros afectados presentaron una contrapropuesta en la cual proponían que el cargo de JTP sea exclusivo y se considere la antigüedad. Este punto era para que sea equiparable a un salario de investigador del CONICET. Esto fue rotundamente rechazado por las autoridades.”

Hace una semana que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está tomado por científicos y becarios, pese a esto desde la asamblea local destacaron que todavía “no hay ánimo de resolver el conflicto ya que ni siquiera se presentan las autoridades”.

“Se le está pidiendo una reunión al Ministro Lino Barañao, pero este no accede y hoy, en particular, son los afectados que van a salir a pedirle al Ministerio una reunión,” sentenció Laitano.

Por su parte Guillermo Eliçabe, Director del Conicet Mar del Plata, expresó que el Conicet local no está participando de esto, pero la Universidad sí. Destacó que en ámbito local el Conicet funciona como unidad de administración de los recursos que envía el Conicet central.

“Las cuestiones presupuestarias y de recursos humanos no son de incumbencia de los CCT locales –Centros científicos tecnológicos-. Esto no quita el posicionamiento personal. Si bien no lo hemos discutido en el Consejo Directivo, personalmente les puedo decir que me solidarizo con el reclamo. Me parece un reclamo justo. En Cualquier momento que se pierden fuentes de trabajo hay que ser solidario, porque este reclamo no es de alguien que recién llega a esta actividad, sino que hace años que están trabajando dentro del organismo,” expresó Eliçabe.

Por último agregó que: “En Buenos Aires es probable que sea más compleja la situación porque las ofertas están relacionadas con el personal este que quedaron fuera del programa de investigador por la decisión de recortar los recursos destinados a incorporarlos. Según entendemos ese personal va a ser distribuido por las universidades nacionales, en Buenos Aires se dificulta porque cambian los lugares de trabajo y las temáticas.”