Hockey: Las chicas del Sub 16 van por el séptimo lugar ante Sudeste

El sub 16 B de la AAMH, no pudo con Bs. As. y perdió por 3 a 1, este resultado sumado a los demás resultados de la zona, dejaron a Mar del Plata en la 4° colocación de su zona por diferencia de goles.

El gol del conjunto de Mar del Plata llego por Guadalupe Allegro Armano.

Quedando es este lugar, mañana jugaran por el 7° puesto con Sudoeste A, que quedo 4° en la Zona A,