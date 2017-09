Barcelona amaneció con siete heridos por una explosión en una panadería céntrica

Siete personas han resultado heridas tras una explosión en una panadería este sábado en Barcelona, según fuentes del Ayuntamient barcelonés. La mayoría de vecinos afectados han inhalado humo, los servicios de emergencias y la policía presentes en el lugar, en la calle Marina en su intersección con Ausiàs Marc. Según las primeras investigaciones, la explosión ha sido a causa del gas, posiblemente de una caldera de la panadería, “ La Estrella”.

El incidente tuvo lugar en torno a las siete de la mañana en los bajos de un edificio de cinco plantas. Se oyó una primera explosión, muy fuerte, seguida de otra menor. En el lugar aún se encuentran ambulancias y vehículos de policía y bomberos. Algunos de los heridos han sido atendidos con bombonas de oxígeno y mantas térmicas en la calle.

“He oído una explosión muy fuerte y ha temblado el edificio”, explicó Belén Ortega, quien se encontraba en uno de los pisos superiores del edificio. “Me he despertado, he visto llamas y luego humo. He ido a buscar a mi hijo y, cuando he salido a la calle ya estaban los bomberos. Han sido muy rápidos”, añadió.

Otro vecino, Jordi Canal, que vive en el edificio de enfrente, explica que ha oído una fuerte explosión y ha salido al balcón. “La panadería estaba en llamas y salía mucho humo”, ha contado.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa