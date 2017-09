Trabajadores de la Salud en jornada de protesta reclaman incorporaciones

Trabajadores estatales llevaron a cabo una jornada de protesta en toda la provincia ante lo que consideran “un incumplimiento por parte de Maria Eugenia Vidal del acuerdo a pase a Planta Permanente de los trabajadores bajo precarización laboral en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Ares” denunció Facundo Villalba en el marco de la radio abierta llevada a cabo en Mar del Plata ante la sede de Zona Santaria VIII.

Remarcó que “son 5000 los trabajadores en esa condición laboral, por lo que no tienen aporte jubilatorios, seguridad social, entre otros temas”, acotando que “se había acordado un compromiso que en el lapso de 3 años iban a par estos 5000 obreros por tercios, algo que no se ha cumplido ya que en lo que va del año se han incorporado en cuentagotas, lo que nos hace prever que no vamos a llegar a lo pautado”

Indicó que en “Mar del Plata son cerca de 230 los trabajadores en estas condiciones” y que solamente se han incorporado “muy pocos; diez en el Inerzonal y otro tanto en el Materno, lo que nos muestra a las claras que no alcanza para cubrir la demanda, ya que solo es menos de un 10%”

Respecto a cómo continuará el reclamo resaltó que “seguiremos dialogando con la gente e informando de esta situación. Hoy se inauguran nuevos sectores y más camas , pero no hay gente para atender a quienes lleguen en procura de prestaciones médicas” , y que “esto afecta a todos los usuarios del servicio público de salud”