Bonifatti “Se hace imperioso saber cómo se usó la emergencia económica”

Este viernes el Concejal y Presidente de Acción Marplatense presentó un pedido de informe para conocer las acciones tomadas por el Departamento Ejecutivo para superar la crisis económica, administrativa y financiera, decretadas bajo el marco de “emergencia” y qué otras políticas, estrategias y programas públicos ha desarrollado el municipio para reordenar la situación y promover una administración ordenada y eficaz. Bonifatti se expresó diciendo: “El 15 de enero del 2016 la gestión entrante solicitó la declaración de emergencia en siete campos puntuales: emergencia económica, financiera, administrativa, social, educativa y en materia de seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon. Posteriormente, y ya vencido el plazo de los 180 días hábiles, se declaró por 180 días más el estado de emergencia económica, financiera, administrativa, y de emergencia en materia de seguridad pública, no incluyendo en esta ocasión el estado de emergencia social y educativa. “ “Estas ordenanzas tenían como finalidad posibilitar el análisis y replanteo de los principales contratos de prestación de servicios a la comunidad, actos administrativos e iniciar tareas de reordenamiento, pudiendo establecer nuevos plazos, quitas y eliminación de costos que pudieran existir; es decir, que al declarar una emergencia se dispone de herramientas extraordinarias para afrontar una situación atípica. Se autorizaba, además, al Departamento Ejecutivo a suspender el otorgamiento de exenciones de tributos municipales y a revisar las otorgadas con similar propósito que, por su significatividad económica particular, resulten contrarias al estado de emergencia declarado.” “Dentro de la ordenanza de la declaración de emergencia también se incluía que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Honorable Concejo Deliberante debía ser informada periódicamente de toda circunstancia que se produjera en el desenvolvimiento de todos los temas referidos a las emergencias declaradas; y esto jamás sucedió, en los siguientes 180 días hábiles nunca tuvimos conocimiento de las acciones concretas que se llevaron a cabo desde el Ejecutivo municipal. Así que el 31 de octubre de 2016 presentamos un proyecto de comunicación para reclamar la falta de información por parte de la Secretaría de Hacienda ( proyecto que nunca fue aprobado por la mayoría oficialista en las comisiones del Concejo Deliberante, ni fue enviado como pedido de informes interno.)”, continuó el edil. “Cuando presentaron la segunda emergencia, se estableció que la Comisión de Hacienda, debería ser informada en forma bimestral de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de todos los temas referidos a la misma, plazo que fue introducido para subsanar la falta de información periódica de la emergencia anterior. Nuevamente se vencieron los plazos, y no ha recibimos en la Comisión ningún informe sobre la situación particular de cada emergencia declarada, y suman cuatro los informes que se adeudan debido a que la duración de la misma fue de 8 meses y medio.” “El 17 de julio se venció el plazo y queremos conocer cuáles fueron las estrategias del Ejecutivo que se llevaron a cabo en el marco de las emergencias declaradas, y qué otros programas y políticas públicas se han llevado a cabo a los fines de sanear la situación que fuera motivo de la sanción de dicha ordenanza, a la vez de la necesidad de conocer el estado actual de las finanzas municipales. El municipio tiene a su alcance diversas herramientas tendientes a incrementar sus recursos, y así mejorar la situación económico financiera y hacer frente a sus obligaciones, además de generar estrategias tendientes a mejorar la recaudación futura, incrementar el pago de la deuda y solicitar al Gobierno de la Provincia una mejor de nuestra situación respecto de la Coparticipación Provincial de impuestos. Por eso es que se hace imperioso conocer cuáles de las herramientas otorgadas por las declaraciones de emergencia fueron utilizadas, en qué casos, por qué montos, quiénes fueron los actores intervinientes, etc. Todo esta es información muy valiosa para poder hacer un juicio de valor sobre el buen o mal uso de esta herramienta excepcional otorgada en su momento,” finalizó diciendo el Presidente de AM.