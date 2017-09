Referendum catalán provoca acciones y reacciones con final incierto sobre su realización

Los acontecimientos en torno a la realización del referéndum anunciado para el primero de octubre (1-O) se suceden sin solución de continuidad.

El tema que no fue ni ha sido resuelto en el marco de la política entre la Generalitat y el Gobierno central en los últimos seis años, ha pasado a nivel judicial.-

En tal sentido el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la consulta, la convocatoria y la Ley de Ruptura o Transitoriedad, por otra parte la Fiscalía de Barcelona, también ha declarado nulas las decisiones del Pleno del Parlament de la semana pasada.

Todo lo cual está generando declaraciones de las partes, tal y como “el Retrato …” esta informando de los acontecimientos.

Primera referencia del Rey a Cataluña: “Los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados”

Felipe VI inaugurando el año judicial donde hizo referencia a Cataluña

El Rey acudió a la inauguración del curso judicial en Cuenca. Su rostro serio, denotaba tensión por los sucesos en torno al referéndum catalán.

Departió varios minutos con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Asistentes al acto notaron su preocupación por el desafío independentista en el primer acto al que asiste días después, de la manifestación en la Diada, donde radicales de izquierda rompían su foto y quemaron banderas de España, la Unión Europea y Francia.

Desde su presencia en la manifestación por las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, el Rey –donde fue pitado- y abucheado con gritos de “Fora il Borbo”, había permanecido en un discreto pero activo segundo plano.

Llamativa fue su ausencia en el primer día de colegio de sus hijas, justo cuando se celebraba la Diada. “La Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de esa convivencia en democracia que es, ha sido y será base de nuestra vida en común en libertad, fundamento de nuestro progreso y pilar esencial de nuestra pertenencia a la Unión Europea“.

Para Felipe VI, la convivencia democrática es “irrevocable”. Y una aspiración alcanzada después de muchos sacrificios y esfuerzos y gracias al compromiso y la generosidad de todos. Un gran triunfo colectivo que es irrenunciable”.

Sus palabras no son nuevas, pero adquieren calado e importancia por el momento actual. El jefe del Estado afronta uno de los mayores desafíos de la democracia.

El Govern abre otra web del referéndum poco

después del cierre ordenado por un juez

La Guardia Civil ha entregado ayer un mandamiento judicial a la empresa de alojamiento web CDMon para que cierre la página en la que se recogían todos los detalles del referéndum del 1 de octubre –referéndum.cat-.

La reacción del Govern no se ha hecho esperar y el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicado en Twitter otra dirección accesible: https://www.ref1oct.cat/. Las direcciones alternativas han sido difundidas también por otros miembros del Govern como el vicepresidente, Oriol Junqueras, o el portavoz y conseller de Presidencia, Jordi Turull.

Tras la clausura de la dirección, sin embargo, se han multiplicado los denominados ‘espejos’ que permiten entrar al mismo contenido desde otras direcciones, algunas de ellas alojadas en otros países.

El Conseller de Presidencia, Jordi Turull dijo en Madrid, sobre las

actuaciones judiciales contra el referéndum: “Esto sólo pasa en Turquía”

El conseller de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull, ha comparado las actuaciones judiciales contra la celebración del referéndum catalán con el régimen de represión de Erdogan. Lo dijo durante la celebración de la Diada ayer por la tarde en Madrid en la delegación que la Generalitat tiene en la capital, a muy pocos metros de la Puerta del Sol.

Turull advertió en ese momento que el Ejecutivo catalán reabriría la web sobre la consulta que la Guardia Civil había cerrado. Todos los problemas que nos vayan poniendo, ha dicho, “van a tener a tener solución“. El dirigente ha añadido que “lo de cerrar webs ya pasa en pocos países del mundo, y no precisamente referenciados por su calidad democrática”.

Después ha asegurado que la Generalitat lo ha “intentado todo”. “Hemos ofrecido política y hemos recibido querellas”. “No se nos ha querido escuchar”. Los problemas, ha indicado en referencia a Rajoy, “no se prohíben sino que se afrontan”. Pero, ante el difícil momento que se vive en Cataluña, “ni renuncia ni resignación”.

Turull, ha confesado sentirse “bien acogido en Madrid” y ha destacado la cantidad de catalanes que viven en esta ciudad.

“El Gobierno español ha entrado “en fase de represión total”

El ex president de la Generalitat, Artur Mas.

El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado en el Parlamento británico que el Gobierno español ha entrado “en fase de intolerancia total y represión total” ante la consulta soberanista del 1 de octubre.

Mas intervino en una conferencia-coloquio titulada “El derecho de Cataluña a decidir su futuro” en un comité parlamentario, bajo los auspicios de Sir John Alderdice, miembro de la Cámara de los Lores y presidente del Center for the Resolution of Intractable Conflict (literalmente, Centro para la Resolución de Conflictos Intratables).

“Las urnas son la esencia de la democracia y de las buenas prácticas”, recalcó Mas, que comparó la consulta catala con el referéndum independentista de Escocia en el 2014.

“La diferencia está en que los políticos británicos, incluso los unionistas como David Cameron y Nick Clegg, que entonces estaba de viceprimer ministro, decidieron mirar cara a cara a los políticos escoceses y no darle la espalda, perseguirles judicialemente y pisotearles, como ha ocurrido en España“, dijo el ex presidente de la Generalitat, inhabilitado por dos años para cualquier cargo público por su actuación en la anterior consulta de 9-N.

Mas reconoció que los contextos de Escocia y Cataluña son diferentes, pero que admitió el interés con el que los políticos siguen el proceso:“”Estamos intentado defender nuestras ideas de una manera democrática y pacífica“, dijo. “.

“La independencia se gana o se pierde el 1 de octubre”, dijo. “Si se pierde, aceptaremos la derrota como buenos demócratas. Si se gana, empezaremos a construir la independencia, aunque no a imponerla. Tendremos que negociar y escuchar lo que tengan que decir España y laUnión Europea“.

Ada Colau cede el control del 1-O en a la conselleria de Ensenyamen t

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau durante su intervención en el acto de Catalunya en Comú

Las negociaciones entre el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona para que haya urnas en la capital catalana el 1 de octubre dieron este miércoles un giro que puede resultar definitivo: la consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí -nombrada por Carles Puigdemontexpresamente para cumplir con la consulta- luego de cesar al anterior Conseller horas antes, asumirá el mando directo del Consorcio de Educación de Barcelona–

Se trata de una entidad que gestiona el 72% de los colegios públicos de la capital catalana, posibles sedes de las votación, previstos para reemplazar los locales del ayuntamiento barcelonés. En concreto, de este organismo dependen 296 centros educativos de Infantil, Primaria, ESO y postobligatoria.

Las posturas entre el Ejecutivo de Puigdemont y el equipo de Ada Colau se acercan con el paso de los días. La alcaldesa ha asegurado que hará «todo lo posible» para garantizar la consulta, aunque pide al Govern que blinde a los funcionarios municipales ante la suspensión de la convocatoria por parete del Tribunal Constitucional. Por su parte, el bando independentista ha redoblado la presión pública y mediática sobre Colau dada la importancia de la capital catalana para incrementar el porcentaje de participación y otorgar una mayor credibilidad al 1-O.

Otro factor determinante para el equipo de Colau es que cuenta con el blindaje del PSC, que hasta el momento es socio del gobierno municipal y que anunció que no abandonará el gobierno de Barcelona ni en el caso de que el Ayuntamiento acabe apoyando la consulta.

Colau hizo este miércoles otro guiño a la consulta al asegurar que acudirá a votar, aunque no desveló el sentido de su voto.

La CUP traslada a Valencia su mensaje independentista

La portavoz de la CUP, Anna Gabriel, ayer antes de la conferencia en el salón de actos de la Facultad de Historia.

La precampaña por el referéndum independentista catalán llegó ayer a Valencia. Precisamente uno de los postulados de la CUP es que la independencia no se quede sólo en Cataluña si no que incluya también a lo que ellos consideran los «Païssos Catalans», en los que se incluyen la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y una parte del sur de Francia, en los Pirineos Orientales.

Y para ello fue la principal referencia mediática de la organización independentista la que aterrizó en la capital del Turia, Anna Gabriel.

Lo hizo con dos actos en la agenda: la lectura de un manifiesto a favor del referéndum del 1-O en el que se pedía el apoyo a este desdePalma de Mallorca, Perpiñán, Barcelona y Valencia -las cuatro capitales de la confederación que defiende dicha entidad- y una conferencia bajo el título de «¿Hacia la República Catalana?» en la Facultad de Historia de la Universitat de València en la que también participaba el diputado de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Josep Nuet.

Sin embargo, no fue el desarrollo de su actividad defendiendo la consulta soberanista la que suscitó el revuelo en un principio. Su llegada estuvo marcada desde primera hora por la aparición de unas pintadas en las que se amenazaba de muerte a la diputada autonómica. Frases como «Tiro a Ana Gabriel», «CUP jamás bienvenidos» o «Ana Gabriel eres una puta» aparecieron en los aledaños de la universidad donde se iba a dar la conferencia realizados por grupos de extrema derecha.

Dichas expresiones contra Gabriel también fueron rechazadas por su homóloga de Ciudadanos en el parlamento catalán, Inés Arrimadas. La portavoz de la formación naranja condenó las amenazas y expresó su deseo de que se conozcan los responsables de dichos actos, si bien, recordó que Arrán -la organización juvenil vinculada a la CUP- hizo una campaña que decía textualmente Señalémosles, por lo que se preguntó: «¿Qué esperan?».

Por su parte, la Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia anunció que denunciará a la Fiscalía a los organizadores del evento y a la propia Anna Gabriel por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos al hacer un acto que defendía el referéndum del 1-O.

Otegi pide al PNV que elija “estar con la Guardia Civil” o “con Cataluña”

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que el PNV debe “corregir” su postura ya que considera que “o se está con la Guardia Civil” y “con los que están dispuestos a cerrar medios de comunicación públicos” o “con el pueblo catalán y sus instituciones”.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Otegi ha señalado que el Gobierno “nunca pensó” que la situación en Cataluña “llegaría al punto” actual y “ha diseñado una estrategia” basada en “que la Guardia Civil requise las papeletas” o “las amenazas” al “Parlamento catalán” y a los medios de comunicación públicos.

Ha considerado que el pueblo catalán “ya ha desconectado emocionalmente de España” y ha planteado “una moción de censura integral y democrática al régimen del 78”.

“Euskal Herria no está en el tiempo de reformar su Estatuto”, ha señalado Otegi, quien ha opinado que con la manifestación que la plataforma Gure Esku Dago celebra el próximo sábado en Bilbao concluye la “fase de solidaridad” y “ahora es necesario poner en marcha un Estado vasco”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa