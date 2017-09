Distinguieron al Observatorio de las Personas con Discapacidad

El Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorgó la distinción al “Compromiso Social” al Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad “por la loable tarea que lleva adelante para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad”.

El acto, que se llevó a cabo por iniciativa del concejal Mario Rodríguez (UCR), tuvo lugar en el recinto de sesiones. Asistieron, también, los concejales Patricia Serventich (AA), Eduardo Abud (UCR) y el Presidente del EMTUR, Jorge Zanier, en representación del intendente Carlos Fernando Arroyo.

En primer término, fue proyectado el video institucional “Historias de Abuelas. La identidad no se impone”, realizado por personal del Teatro Auditorium-Centro Provincial de las Artes. Luego, Rodríguez dio la bienvenida: “Bienvenidos a todos. Gracias por haber venido. Viendo el video de Abuelas me acordaba de una frase que escuché en el acto de distinción a los atletas trasplantados. Dice que ´la única lucha que se pierde, es la que se abandona´. Es una bandera de la lucha, de la justicia. Ustedes luchan sin descanso por la reivindicación de derechos que el Estado tiene que brindarles. Si el Estado no defiende los derechos de todos los sectores, está fallándole a la población. Hay que alzar la voz para que no se den retrocesos. Hay ámbitos como el Observatorio que garantizan los mecanismos para alzar las voces de la disconformidad y el reclamo. Los felicito y los insto para seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva”.

Tras recibir el reconocimiento, Ismael Posadas expresó palabras de agradecimiento: “Gracias a todos los que han trabajado por este reconocimiento. Estamos conformados para luchas por la preservación de derechos y la obtención de otros. Empezamos hace años y ahora estamos tramitando la personería. Hay mucho por hacer aún”.