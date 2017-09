Peñarol viajo a Uruguay al Cuadrangular de los Campeones

Peñarol viaja rumbo a Buenos Aires y este jueves completará su periplo hacia Uruguay, ya con la incorporación de los tres extranjeros, para afrontar el Cuadrangular de Campeones junto con Aguada y Biguá del vecino país, además de Atenas de Córdoba. El equipo orientado por Leonardo Gutiérrez se presentará en el certamen el viernes a las 20.15 contra Biguá. Si gana, animará la final el sábado a las 22.15 contra el vencedor del choque entre Atenas y Aguada y si pierde buscará el tercer puesto, a primer turno del mismo día contra el derrotado en la otra llave.

La nómina de jugadores que participará del torneo preparatorio pensando en el debut por el Súper 20, previsto para el viernes 22 ante Gimnasia en Comodoro, está integrada por los extranjeros Karl Cochran, Steffphon Pettigrew y Ricardo Glenn, además de los nacionales Nicolás Gianella, Jonathan Slider, Diego Guaita y Alejandro Alloatti. Tomás Monacchi será la única ficha Sub 23 mientras que los Juveniles serán Joaquín Valinotti, Juan Martín Fernández y Nicolás Franco.

La delegación la completará el entrenador Leonardo Gutiérrez, los asistentes Marcelo Macías y Santiago Belza, el preparador físico Carlos García, el kinesiólogo Fabián Plaza Palacio, el utilero David Titos y el jefe de equipo Valentín Belza.

En cuanto a los tres foráneos, su arribo a Buenos Aires está previsto para este jueves a la madrugada. Luego se sumarán al resto de la delegación para el viaje en barco que partirá a las 8 rumbo a Montevideo. Quienes no viajarán serán Alejandro Diez, Jerónimo Barón, Nicolás Zurschmitten, Juan Ignacio Marcos y Lucas Gorosterrazú, quienes se recuperan de operaciones y lesiones.

MONACCHI: “APROVECHAR LOS MINUTOS“

En silencio pero con potencia, determinación y personalidad, Tomás Monacchi (FOTO) se ganó su lugar. Sin hacer ruido pero siendo determinante en la Liga de Desarrollo y colaborando mucho en el plantel de Liga Nacional 2016-2017, el pibe marplatense le causó muy buena impresión y Leonardo Gutiérrez confió en él, eligiéndolo como una de las fichas Sub 23, ya que dejó de ser Juvenil.

“Tomy” es consciente de la oportunidad que afronta y enfocado en no dejarla pasar, entrena duro a la espera de que la competencia se inicie para empezar a demostrar que su elección no fue equivocada. Sobre los primeros pasos, que serán del otro lado del charco, el marplatense dijo: “el objetivo es tratar de llevar a la cancha la idea de juego que trabajamos estas semanas e ir ayudando a los extranjeros para que se adapten al equipo. Hace un mes que venimos entrenando y los más chicos sabemos que vamos a tener la posibilidad de jugar para cubrir a los lesionados”.

– Sos una de las fichas sub 23, dejaste de ser Juvenil y el entrenador te eligió. ¿Es una pretemporada distinta para vos?

– La encaré con más ganas sabiendo eso, que Leo me eligió y puso mucha confianza en mí para tenerme en cuenta. Así que estoy con muchas ganas de entrenar y de demostrar que puedo jugar y estar a la altura. Leo pretende que no juegue tanto de alero y me vaya corriendo a la posición de escolta. Me dijo que quiere que sea duro en defensa y que en ataque esté suelto porque me van a ir saliendo las cosas con el correr de los partidos.

– ¿Cuánto tiene que ver en esta oportunidad ganada tu rendimiento en las últimas dos Ligas de Desarrollo que te tocó jugar y el aporte que hiciste en el equipo de Richotti?

– Tuve partidos y minutos muy buenos, eso seguro que habrá influido. Creo que demostré que puedo estar a la altura.

– ¿Cómo ha variado tu preparación en lo que no es básquet?

– En cuanto al gimnasio, estuve trabajando mucho en estos tres meses sin Liga, porque necesitaba subir de peso y estar más grandote. Venía todos los días.

– También entrenaste mucho la técnica individual con Osvaldo Echevarría.

– Sí. Me sirvió mucho. Siempre que él ve que vos podés dar un poco más te exige. Hay veces que le digo “hasta acá llegué”, pero vamos tirando juntos los dos en ese sentido.

– Una vez Osvaldo dijo que estabas hecho un caballo, ¿te lo hace sentir?

– Sí, siempre me dice que físicamente tengo mucha potencia en las piernas, para ir al aro. A mí me pone contento y trato de sacarle provecho aplicando lo que entrenamos cuando me toca jugar.

– De cara a esta temporada, ¿tenés objetivos planteados o vas a dejar que las cosas se vayan dando?

– Estoy entrenando bien. El objetivo es aprovechar los minutos y ayudar al equipo. Lo importante es sumar en lo que sea para que ganemos.

– Más allá del roce y los minutos, ¿qué cosas de las que te faltan en el juego querés adquirir en esta temporada?

– Tengo que mejorar el manejo de balón, ya que nunca fue una virtud. Voy despacito progresando. También debo aprender a jugar mejor el pick and roll, pero a de poco lo voy entrenando y metiendo en el juego.