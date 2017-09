“Junto a los Jardines” en su edición N° 24 de la mano de Susana Fanproyen

El martes 26 de septiembre se realiza la vigésimo cuarta campaña que alcanzará a un total de 4 mil chicos de la ciudad. El evento se iniciará a las 9 de la mañana, para que a las 15 horas los participantes retiren las donaciones y regalos que prepara Susana Fanproyen, organizadora el evento que este año alcanza la Edición N° 24 de “Junto a los Jardines”.

Susana Fanproyen en dialogo con “el Retrato…” explicó que: “Vamos bien, con éxito. Siempre con esa sensación de que no llegamos pero en realidad si, llegamos. Son muchas cajas, si bien hay hechas 150 no te olvides que son 31 instituciones a lo cual se suma un hogar de día de abuelos, es mucho, pero no importa, estamos en marcha y estas dos últimas semanas son las decisivas porque están llegando donaciones de todos lados.”

Al ser consultada por este Portal sobre cómo se desarrolla la jornada, explicó que en el cierre de la jornada llegan a almorzar 300 niños que son elegidos por cada jardín. Del evento participan nenes de mar del Plata, de la zona de “El boquerón,” “Las dos Marías” y “El Colmenar”.

“Estos chicos son traídos hasta acá. Una vez que solucioné el tema del transporte no me despego más. El tema del transporte lo merced a la colaboración de Calvete, quien en otras oportunidades supo colaborar dejando un colectivo que no tenía techo llamado ´La bañadera´ y los espectáculos que hacíamos dentro de la campaña era realizados allí,” afirmó Fanproyen.

Sobre los números artísticos la directora comunicó que se harán presentes los artistas de ´Hazmereír` y un grupo de bailarines que harán bailar a los nenes y los pintarán. “Es una jornada hermosa,” reconoció.

El evento se hace posible gracias a las donaciones que brindan distintas personas y empresas: “ Quiero destacar que el cierre de campaña es gracias a los proveedores que trajeron 200 litros de gaseosa que brindó Pepsi, otra persona se encargó de las hamburguesas, otro señor trae el pan y hace las facturas. Está también el que trae papas fritas, chizitos y palitos y el encargado del traslado de golosinas.”

Hace poco tiempo se sumaron los abuelos a esta campaña que son traídos en una camioneta. Explicó que cada año se encarga de cambiarle toda la vajilla, sin embargo, este año pidieron `otro tipo de alimentos`, como galletitas y alfajores nuevos.

Fanproyen mencionó que: “La jornada alcanza un total de 4 mil chicos, en cada jardín se entregan varias cajas en donde se aporta material didáctico, juguetes, libros de cuentos, ropa para las familias que el asistente social elige.”

Esta organización comenzó con una salita de 5 de 23 nenes hace ya muchos años. Cada año que pasó Susana fue agrandando el número de niños llegando a esta fecha que es la edición vigésimo cuarto.

“Cada año cortamos Güemes para llevar 40 cajones de fruta, me donan muchísima mercadería, entre ellos el jardín de infantes “Mil manitos” y la escuela “Nahuel Huapi” junto a los padres, realizan una obra de arte el 19 de septiembre en el Auditórium en donde la entrada es un alimento no perecedero, nosotros somos beneficiarios,” reconoció Fanproyen.

Esta mercadería aportada por el jardín y la escuela, va destinadas a jardines con comedores, mientras que una parte es separada para las familias que necesitan comida o ropa.

Al ser consultada por la situación de crisis que afrontan distintas familias y escuelas, afirmó que le tocó: “Golpear más puertas, buscar ayuda en Cáritas y cubrir egresados de sala de 5 que son 1500. A ellos les damos el cuaderno, lápices y goma, entre otras cosas. Tenemos una caja en donde se brinda ropa de todo tipo a los niños para el ingreso de primer grado, mientras que a otras instituciones les donamos papel y goma eva”.

Susana explicó que esta iniciativa surgió de trabajar en jardines en donde varios papás le han solicitado distintos materiales. Mencionó que si bien trata de cubrir todo lo que puede a veces se hace difícil.

“Por suerte cuento con ayuda para recuperar juguetes, otras personas se disfrazan, otros ayudan en la elaboración del almuerzo, mis hijos se dedican en una computadora a dar una mano en todo lo que pueden.” Esta enorme iniciativa está avalada por la Secretaría de Educación de la Municipalidad en beneficio de jardines municipales y uno provincial, escuelas primarias provinciales y municipales, sumados ahora los abuelos.

Por último, Susana aprovechó para agradecer a todos los que colaboran, entre ellos el colegio Alfred Nobel, escuela de Los Arroyos y la fundación Adidas de Buenos Aires que traen remeras, zapatillas, equipos de gimnasia, regalos de primaria y pelotas de futbol.