De mal en peor… Al cierre de Pampita, la Boston comenzó a pagar desdoblado

En la sede de UTHGRA, su titular Mercedes Morro (FOTO), comentó la situación que atraviesan los trabajadores de la confitería Boston a quien se les debe el 45% del sueldo. También explicó la dificultad de los trabajadores de la parrilla “Pampita” quienes están haciendo medidas de fuerza en el lugar y este viernes se vence el plazo de acuerdo.

La titular de UTHGRA, (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos) Mercedes Morro expresó que: “El tema de La Boston viene desde el mes pasado con atrasos en los pagos. Tienen 48 gastronómicos a los cuales se les deben dinero,” aseguró y agregó que “Todas las cadenas Boston tienen problemas”.

Hace unos días un delegado se comunicó para alertar sobre la situación: La confitería Boston ubicada en Constitución al 4600 sólo pagó el 50% del sueldo a sus trabajadores con la promesa de que el lunes próximo recibirían lo adeudado.

“Este era un atraso de un mes. A nosotros -el comercio- también nos debe plata pero lo vamos arreglando mediante la charla. Ahora estamos acompañando en lo que podemos, lo único que pedimos es que paguen la obra social porque si bien lo podemos aguantar hasta 3 meses, después debemos cortar los servicios porque si al Hospital Privado no le llevas el cheque a fin de mes no tenes prestación, con la Clínica del Niño pasa lo mismo, todos los prestadores cortan los servicios,” aseguró la titular de Uthgra.

Tras una charla con Carlos Naón, gerente de Capital Federal, desde el sector se mostraron comprometidos a reactivar la confitería, pero, según aportó Morro piden un tiempo hasta la temporada.

Mercedes Morro comentó que: “El lunes nos llamaron los trabajadores gastronómicos tras una reunión que mantuvieron entre el electro secretario gremial y Pablo Santin, delegado de Manantiales. En una asamblea con todos los trabajadores llegaron al acuerdo de pagar el 55% del sueldo y el lunes el 45% que les falta.

Este tiempo requerido es, según lo precisó Morro, para abonar lo adeudado con el fin de acercarse lo más posible al sueldo total e ir pagando la última parte pasado el 15 de septiembre.

Con respecto a esto: “Los trabajadores colaboran bastante con la empresa pero cuando no se hace la menor mención de pagar actúan y hacen la protesta que corresponde. Está habiendo una cantidad de cierres de establecimientos importantes que nos preocupan a todos. En todo el país está pasando lo mismo frente a los cierres de comercios,” aseveró.

Morro destaca que su área está muy comprometida, pero que al mismo tiempo los empleados de comercios también están muy afectados. Expresó que sólo hace falta salir a la calle para ver la situación.

“Los empresarios tienen más agachada que un tero,” sentenció y agregó que: “Yo entiendo que la situación no es fácil y está difícil para todos. El sindicato más o menos es también una pequeña empresa en donde estamos pagando los costos de los tarifazos, el aumento de sueldos, aumento de la luz, del gas, entre otras cosas.”

La titular de Uthgra afirmó que ya han solucionado la problemática de otros establecimientos al juntar la parte empresarial con trabajadores para llegar a un acuerdo que funcione para ambas partes. También reconoció que los trabajadores tienen `mucho miedo de reclamar` por el cierre del establecimiento o por el despido.

Afirmó también que: “Como todos sabemos Mar del Plata encabeza la desocupación en todo el país, esto es una cosa muy triste pero es real. Tanto camioneros como pasteleros aceptaron el acuerdo pactado, pero el mes que viene es probable que exista una futura reunión para acordar.”

Restaurant Pampita: “Nos van a tener que sacar a los palos”

Otro comercio que cerró sus puertas frente a esta ola de trabajadores despedidos y sectores que no pueden continuar es la tradicional parrilla `Pampita` ubicada en Alvarado casi Güemes. La causa de esto se debe a que el propietario desde mayo que no paga el alquiler. Los trabajadores se encuentran haciendo medidas de fuerza en el lugar.

Mercedes Morro explicó que: “El viernes vence el plazo de acuerdo. Por estas horas tendremos una reunión con la parte legal de la empresa, veremos qué sale de allí. Se ha hecho todo lo legalmente posible para que los trabajadores cobren su indemnización. El dueño de fondo de comercio es realmente una persona insensible, es un sin vergüenza.”

Ante esta declaración desde UTHGRA se encuentran en alerta porque el responsable de la parrilla les pidió `tiempo` antes de cerrar sus puertas. Esta estrategia es la misma que está utilizando Boston para con sus trabajadores.

“Pese al tiempo otorgado el dueño de Pampita no pagó el plus de temporada, no otorgó vacaciones ni las pagó, pidió apoyo y se fue,” reconoció Morro.

Con respecto a la orden de desalojo afirmó que desde el gremio saben a lo que se enfrentan y aseveró que los quieren `sacar a patadas`. Afirmó que si los quieren desalojar que lo intenten pero que no se van a retirar sin hacer nada. “No van a tener que sacar a los palos”

Señaló que: “No le vamos a facilitar esto a la empresa porque ellos están en sus casas cómodamente. El dueño del fondo de comercio pone sus ahorros como él dijo, pero hay que recordarle que no son suyos, sino de los trabajadores.”

Pampita tiene trabajadores que hace más de 20 años que realizan tareas en el lugar por lo que se está tratando de llegar a un acuerdo.

“El monto aproximado lo tiene una doctora que es quien está realizando el reclamo, es una cifra muy importante ya que son 25 trabajadores. La indemnización más baja debe rondar cerca de los 200 mil pesos, no pretendemos el 100% de todo porque es difícil llegar pero queremos que los trabajadores se vayan con la plata en el bolsillo,” finalizó.

Varios son los comercios que están cerrando sus puertas, entre ellos se destacan el complejo `La Llorona` que desde hace 15 años está ubicado en Olavarría y La Costa, este mes comunicó que cerrará sus puertas. Por otro lado el comercio `Guarjol` de Yrigoyen y Belgrano también se despidió de la ciudad.