El Camp Nou vuelve a dar la bienvenida a la “república catalana”

En los prolegómenos del partido de la Liga de Campeones entre el Barcelona y laJuventus se han desplegado dos pancartas en la grada lateral del Camp Nou con proclamas independentistas.

En una, donde podían verse los logotipos de Òmnium Cultural y Crida per la Democràcia, se leía “SOS Democràcia”. Y en la otra, “Welcome to the catalan republic“. Ambas, desplegadas antes del inicio del encuentro, han estado acompañadas por cánticos separatistas.

Las proclamas independentistas no son nuevas en el Camp Nou, donde en cada partido se reclama mediante un cántico en el minuto 17 y 14 segundos de cada mitad, en alusión al año 1714, cuando entró en Cataluña el Rey Borbón. Es más, costó una batalla con la UEFA después de que se mostraran esteladas en el recinto durante los partidos de la Champions.

Finalmente, el club y el ente acordaron la entrada de estas enseñas en el estadio al entender que no eran violentas, después de que el Barça defendiera a capa y espada la libertad de expresión, aunque debió hacer frente a algunas multas.

Como dicen sus aficionados: “el Barça es més que un club”

Hugo Barze – Corresponsal en Europa