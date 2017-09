El Irma destruyo la mansión del multimillonario Richard Branson en su isla del Caribe

Please select a featured image for your post

El multimillonario británico mostró imágenes de la devastación que causó el paso de Irma por la isla Necker. A través de fotos y un video publicado en su cuenta de Instagram, se ve cómo el huracán dejó en ruinas su lujosa mansión caribeña.



El empresario de 67 años prefirió quedarse en la bodega de vinos de su hogar, ubicada en el archipiélago de las Islas Vírgenes británicas, mientras el feroz huracán, el más grande registrado sobre el Atlántico, pasaba por su pequeña isla. Mientras Irma arrasaba con todo, Branson y su familia jugaban juegos de mesa dentro de la bodega, bajo tierra, que les sirvió de refugio. “Somos muy afortunados de que hayamos construido una bodega fuerte en la Gran Casa de Necker y de que todo nuestro equipo que se quedó en la isla esté a salvo y bien”, dijo Branson. Luego del paso de Irma, Branson se dirigió a Puerto Rico a ayudar a los damnificados y a coordinar un plan para la reconstrucción de las Islas Vírgenes Británicas. “Después de compartir información y de hablar con varios Gobiernos, agencias de ayuda y medios, nos dirigiremos de vuelta a las Islas Vírgenes para seguir a ayudando en todos los esfuerzos por reconstrucción”, declaró el magnate. Branson visitó, junto con su equipo, las distintas islas afectadas y entregó ayuda a los damnificados. Además, le pidió al gobierno británico que actúe con rapidez en la reconstrucción. “El gobierno del Reino Unido tendrá un rol importante en la recuperación de sus territorios afectados por Irma, tanto a través de políticas de ayuda en el corto plazo como de gasto infraestructura en el largo plazo”, dijo. El magnate, conocido por sus excentricidades, dijo que lo que hace a las Islas Vírgenes tan solitarias es que están aisladas unas de otras y por esta razón la ayuda se hace más difícil.