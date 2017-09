Charla abierta sobre herramientas para alcanzar el éxito en las organizaciones

La Comisión Joven de UCIP ha organizado un encuentro donde se analizaran los factores que influyen en el éxito de una organización. Motivación, equipo de trabajo, liderazgo y manejo de crisis serán algunos temas que presentará el licenciado Darío Giardelli.

Continuando con el ciclo de charlas mensual, este martes 12 de septiembre a las 19 en UCIP, AV. Luro 3030, la Comisión Joven de UCIP realizará la charla titulada “Claves de éxito de una organización: Pasión y Compromiso. De la experiencia de un club a la gestión empresarial” a cargo del Lic Darío Giardelli. La inscripción es gratuita, pero con cupos limitados, por eso los interesados se deben inscribir ingresando a https://charlaclavesdeexitodeunaorganizacion.eventbrite.com.ar.

El presidente de la Comisión Joven, Lic. Gabriel Sapienza, resaltó que “la pasión y el compromiso son los dos elementos esenciales que debe tener en cuenta un emprendedor al momento de desarrollar su proyecto. Por eso, Darío Giardelli (FOTO) nos contará la experiencia vivida en el club del cual es presidente ya que, para lograr el éxito, ha tenido que trabajar de manera constante y cuidadosa en la formación de equipos, el liderazgo y manejo de crisis.”

En la charla el disertante presentará la importancia que tiene conocer y potenciar las competencias personales de cada uno de los miembros de una organización o empresa y tener en cuenta los factores claves para el crecimiento como son los valores, la capacidad de análisis, la sistematicidad en las conductas, entre otros.

Darío Giardelli es Lic. en psicología y especialista en gestión (U.N.M.d.P. – Fac. de Psicología y Fac. de Cs. Económicas), ex Secretario Académico (4 años) y ex secretario de Coordinación de la Facultad de Psicología (4 años más), Fundador y Director de Giardelli & Gonzalez, consultoría en Procesos de Cambio organizacional, con especialización en procesos de continuidad en Empresas Familiares (desde hace más de 10 años); profesor en la Facultad de Psicología. Ex jugador de rugby, entrenador y dirigente de rugby por más de 25 años. Actual presidente de San Ignacio Rugby.