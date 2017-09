Arroyo: “En la educación está el futuro de nuestro país”

En el marco de la conmemoración al día del maestro, se realizó este lunes un acto en la sede del Palacio Municipal, el cual contó con la participación del intendente Carlos Arroyo y diferentes autoridades del Ejecutivo local. “En la educación está el futuro de nuestro país”, remarcó Arroyo.

El evento contó con la participación del intendente Carlos Arroyo, el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, la Directora en Educación Ana Crovetto y la encargada del área de Cultura, Silvana Rojas. Además estuvieron presentes representantes de las fuerzas armadas, delegados municipales y representantes del Consejo Escolar, entre otros.

Luego de la entonación del himno Nacional Argentino quien formuló algunas palabras fue el intendente y expresó que: “Es algo muy especial poder rendir homenaje a todos los docentes, maestros y maestras que a lo largo de nuestro país cumplen una función que nunca ha sido valorada debidamente.”

En tal sentido, señaló que la excusa de su reflexión es recordar a Sarmiento, enumerando los actos más importantes de su vida y analizando sus aciertos y errores, según opinó el intendente y agregó que su vida tuvo un valor fundamental junto al general Manuel Belgrano ya que planteaban a la educación como “la base de todo lo que necesitábamos para poder conformar una Nación libre y soberana”.

Asimismo, comentó que este día debe “ser un elemento de recapacitación para no escatimar esfuerzos para lograr lo mejor de nuestro sistema educativo ya que en la educación está el futuro de nuestro país.”

Al analizar el rol de la educación mencionó que cuando: “Me han preguntado frente a un montón de problemas jurídicos y sociales cuál es la solución, la verdad es que cuando uno analiza estas situaciones en el país y el extranjero, analiza las situaciones que se han dado a lo largo de los años llega siempre a una última y definitiva conclusión que es que el único ele mento que nos puede salvar es la educación.”

También afirmó que es la educación el futuro de las generaciones y del país, y que es importante que Argentina se destaque en el fortalecimiento del sistema educativo, y es allí, agregó, donde se debe volcar las energías, los esfuerzos y recursos ya que sólo así “se salvará la Nación”.

Por otro lado señaló que: “El sistema educativo que crearon nuestros hombres en el siglo XIX generó un sistema igualitario en la posibilidad del ascenso social que es la verdadera defensa de la democracia. Un pueblo educado siempre va a ser un pueblo libre y democrático, un pueblo respetuoso de las reglas.”

Hizo hincapié en que la sociedad “falla” cuando el sistema educativo es abandonado, por lo que es importante el rol que cumplen los maestros y que es necesario “un sistema acorde a las necesidades reales”.

Crovetto: “La educación es un valor fundamental en Mar del Plata o en el país”

Por su parte la Directora en Educación, Ana Crovetto, felicitó a los docentes en su día y expresó que septiembre es el mes de la educación, también señaló a los auxiliares, que componen la educación, junto a secretarios, directores, bibliotecarios y preceptores, y agregó que todo el mes de septiembre es una fecha de festejos sumando al 21 de septiembre, fecha en la cual se conmemora el día del estudiante.

Crovetto señaló que “la educación es un valor fundamental en Mar del Plata o en el país. Es valorable cuando no se tiene y cuando se tiene no se la valora, más o menos como la salud. Para quienes somos docentes sabemos que no sólo se necesita es vocación, sino también compromiso y las personas que tenemos siempre delante nuestro son los alumnos son los que día a día provocan en cada uno de nosotros ese compromiso.”

“El Retrato…” le consultó sobre la situación de la Secretaría de Educación a lo que respondió que: “Este año está el compromiso para sacar los concursos y ahora vamos a sacar los concursos para que los docentes puedan tener cargos titulares.”

Consultada sobre los actos de amenaza de bomba que han existido en los últimos meses señaló que no son nuevas y que en otros años existían otras formas, opinó que son “picardías”.